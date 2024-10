Jurić o Romi: 'Za moj karakter je sav ovaj bordel u redu...Ja sam vam iz Splita'

Hrvatski trener Ivan Jurić preuzeo je prije mjesec dana Romu, a sada je u intervjuu za Corriere dello Sport iznio zanimljiva razmišljanja u podužem intervjuu.

“Gasp je taj koji me najbolje poznaje. Proveo sam mnogo godina s njim. Iskrenost i lojalnost ključni su principi mog postojanja. Imao sam propuste u stilu koji sam gajio i platio sam za njih. Radim na jasnoći u određenim trenucima i na mirnoći kao postignuću, znam da moram izgladiti neke oštrine koje pripadaju ljudima mog kraja, Dalmacije. Ja sam vam iz Splita“, tumači i nastavlja:

“Možemo li se stvarno promijeniti s gotovo 50 godina? To mi je izazov koji pkušavam. Kad sam s 27, 28 godina radio s Gaspom mislio sam da znam sve o nogometu i životu, ali umjesto toga on me naučio kakav sam zapravo. Još uvijek se osjećam dovoljno mladim da pokušam… U Rimu pokušavamo podići razinu, sa strašću. Logično je da vam govorim o svojim percepcijama koje su, ponavljam, izrazito pozitivne.”

Za kraj je komentirao Rim i Romu.

“Za moj karakter je sav ovaj bordel u redu: dajem sve od sebe, ne volim dosadu. Na treninzima i utakmicama odgovori su pozitivni. Igrači koji imaju pogrešne stavove nakon dva treninga pokažu ispravan; oni brzo uče, a ja se zabavljam. No, sada moramo postići i neke rezultate”,

