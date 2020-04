JURGEN KLOPP OVOGA LJETA NAPUŠTA LIVERPOOL? Karijeru bi mogao nastaviti na neočekivanoj poziciji

Klopp ima govor s Liverpoolom do 2024. godine, ali engleski mediji kažu kako nikada nije rekao da će ga izdržati do kraja

Upitno je još kako će se sezona u Engleskoj završiti. Liverpool je uvjerljivo prvi na ljestvici Premiershipa, ali zbog pandemije koronavirusa nogomet je u cijelom svijetu, pa tako i na Otoku, u potpunosti stao. Još se ne zna hoće li se prvenstvo odigrati, hoće li se pobjednik proglasiti prema trenutno stanju tablice ili će se pak poništiti cijelo natjecanje.

Ovo potonje bilo bi izuzetno nepravedno, barem prema Liverpoolu, koji je odigrao najbolju klupsku sezonu nakon 30 godina i gotovo sigurno bi, potpuno zasluženo, odnio naslov prvaka.

E sada, engleski su se mediji, poput Mirrora i Daily Maila, odlučili pozabaviti statusom Jurgena Kloppa, trenera Liverpoola. Naime, oni tvrde kako bi Klopp, čak neovisno o ishodu ove sezone, mogao napustiti klupu “redsa” i to već ovoga ljeta.

Mirror piše kako je njemački savez naumio zamijeniti Joachima Lowa Jurgenom Kloppom i da će svoj plan provesti što je prije moguće. Klopp ima govor s Liverpoolom do 2024. godine, ali engleski mediji kažu kako nikada nije rekao da će ga izdržati do kraja te kako on smatra da je sljedeći korak vođenje reprezentacije.