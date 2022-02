Trener Liverpoola Jurgen Klopp komentirao je za britanske medije situaciju u Ukrajini i žestoko kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je prošlog tjedna pokrenuo invaziju na tu zemlju.

U Ukrajini se vode žestoke borbe, u ponedjeljak su održani pregovori, no na njima nije odmah postignut dogovor pa sukob traje i dalje.

"Imam skoro 55 godina i ne mogu shvatiti kako odrasla osoba može dovesti svijet u ovu situaciju, pogotovo ljude u Ukrajini", komentirao je Klopp pa poručio:

"Poznajem jako puno Ukrajinaca i Rusa. Očito se ne radi o narodu, to je rat jednog jako lošeg čovjeka. Moramo pokazati solidarnost i čini se da to radimo. Čini se da ne možemo zaustaviti Putina, ali mu barem možemo uzrokovati više problema nego što je očekivao. Možda to pomaže ljudima u Ukrajini."