Broj novih članova Dinama raste iz dana u dan nevjerojatnom brzinom i sve je proprimilo ogromne konture. Tko će osigurati prevlast u Skupštini kluba? Kada će se graditi novi stadion? Tko će pobijediti u ratu za Dinamo? Danas navečer u zagrebačkom hotelu Sheraton povijesna je skupština Dinama koja bi trebala odrediti put-smjer u kojem će klub u budućnosti ići.

O tome su u emisiji HRT-a Otvoreno urednika i voditelja Mislava Togonala govorili član Skupštine Dinama Damir Zorić, član Izvršnog odbora Dinama Ognjen Naglić, predsjednik Udruge "Dinamo to smo mi" Juraj Čošić i urednik sportske rubrike Večernjeg lista Karlo Ledinski.

Skupština Dinama broji 80 članova

Urednik sportske rubrike Večernjeg lista Karlo Ledinski rekao je kako inače Skupština Dinama broji 80 članova no da ovaj puta neće biti tako nego će biti manji, maksimalno 73 jer su neki članovi izbačeni, neki umrli, a neki poput Damira Krznara koji je trenutačno trener Maribor su izašli iz Skupštine, javlja web izdanje HRT-a.

"Maksimalan broj ljudi sutra na Skupštini je 73. Pretpostavlja se da će svih 8 novih članova Skupštine Dinama doći će na to mjesto navijači koji su skupili najviše članova. Pravilo je takvo da oni ulaze. Pretpostavlja se da će svih osam novih članova Skupštine biti iz redova "Dinamo - to smo mi", odnosno iz redova Bad Blue Boysa i mislim da bi oni mogli biti jezičac na vagi u pobjedi između Mamićevaca i Barišićevaca, iako gospodin Zorić ne voli da ih se tako etiketira", istaknuo je Ledinski.

"I jedni i drugi posljednjih dana tvrde da imaju bezbrižnu većinu. To se neće znati do zadnjeg trenutka, postoji mogućnost da neki prebjegnu iz jednog tabora u drugi, to smo već viđali u hrvatskom nogometu puno puta takve situacije. I jedni i drugi su uvjereni u pobjedu, a ja sam uvjeren da bi baš tu pobjedu ovaj puta mogli donijeti navijači kluba koji su se posljednjih 20 godina najviše borili za demokratičnost u Dinamu", dodao je - prenosi svog gosta HRT.

Damir Zorić: 'Poznajem Zdravka Mamića dugo godina'

Član Skupštine Dinama Damir Zorić, koji slovi kao dio Mamićeve struje u Dinamu, rekao je kako ne voli takvo nazivanje.

"Ja predvodim svoju struju, imam svoje ime i prezime. Ja nisam nikada radio sa Zdravkom Mamićem, ne bježim od njega, poznajem se dugo godina. Nisam se čuo s njim danas, imam drugih poslova, gužvu oko svega ovoga. Nikada ništa nisam radio s tim čovjekom", istaknuo je Zorić.

"Ironično je ljudi koji su 20 godina s njim žarili i palili da oni nisu Mamićevci", dodao je.

Ustvrdio da je etiketiranje jedan ružni hrvatski običaj.

"Postoji skupina ljudi u Skupštini Dinama koja se bori protiv nekih stvari i koja misli i uvjerena je da će to i izboriti", naglasio je.

Smatra da se nešto drugo manje govori i da se etiketiranjem Mamićevci i Barišićevci zamagljuje privatizacija kluba.

"Jedna grupa ljudi želi klub poklopiti, želi ga uzeti da bude samo njihov, a mi mislimo da treba ostati narodni klub, kao što je bio i do sada", naglasio je.

"Sada kada se u klubu odlučuje sa 7 glasova, umjesto 13 jer 6 nedostaje, sedmi presudni glas je osoba koja pravomoćna presuđena za gospodarski kriminal. Po sili zakona ne može odlučivati, to je Nikola Hanžel koji je osuđen u aferi Karlovačka banka. Zakon o sportu i Zakon o trgovačkim društvima lijepo kažu tko i kada ne može više biti član uprave kluba ili sportskog društva za natjecanje. Taj čovjek ovog časa donosi ključne odluke za Dinamo i sve te odluke su pobojne. Svi mi koji smo protiv toga ćemo imati dovoljno vremena da malo "naložimo" hrvatske institucije koje su prilično spore, iako imaju sve podatke, pa i europske koje bi trebale bdjeti nad zakonitosti poslovanja u nogometu. Nećemo se smiriti i odustati, u Dinamo se mora vratiti red i zakon", rekao je Zorić.

Mamićevci ili Nemamićevci

Član Izvršnog odbora Dinama Ognjen Naglić, koji slovi kao predstavnik Barišićeve struje, rekao je kako u Dinamu ne postoji Barišićeva struja već legalno izabrana vlast na čelu s predsjednikom kluba Mirkom Barišićem, s izvršnim odborom i sa Skupštinom.

"Druga grupa koja se naziva Mamićevci ili Nemamićevci ili treća opcija su zapravo pučisti, uvjeren je Naglić.

U riječ mu je upao Zorić koji ga je upitao kakvi pučisti kad je on legalno izabran kao član izvršnog odbora.

"Ovdje se radi o članovima Skupštine Dinama. Sutra na Dinamovoj skupštini neće glasati ulica, pučisti, pukovnici i generali nego članovi Dinamove skupštine, uzvratio je Nagliću.

Potom je Naglić nastavio kako je u prosincu na Skupštini zatražena smjena Antolića te da je ustvrđeno od predsjednika Nadzornog odbora da Izvršni odbor čini kriminal jer ne postupa po statutu.

"U zakonu o udrugama stoji da u udruzi Upravu postavlja Skupština osim u slučaju kada svoju nadležnost ne prenese na neko drugo tijelo tog kluba. Druga jednadžba je: u statutu građanskog nogometnog kluba Dinamo stoji da Izvršni odbor postavlja i smjenjuje Upravu. Dakle, onog trenutka kada je Skupština prihvatila i izglasala Statut ona je prenijela svoju obvezu, mogućnost i volju na Izvršni odbor. Izvršni odbor je legalno napravio da nije smijenio Antolića. Pučisti su tražili da se smjeni Antolić bez ijednog valjanog razloga zašto to učiniti. U Dinamu imamo već pet i više godina tročlanu Upravu koja je napravila fantastične rezultate - i sportske i financijske. Spustili smo se na ljestvici klubova u Europi za 50-60 mjesta i sada smo 29 klub u Europi. I napravili su 225 milijuna eura u pet godina, otkad je pravomoćno osuđeni Zdravko Mamić pobjegao i otkad ga nema u Hrvatskoj, objasnio je Naglić.



Potom se povela rasprava između Naglića i Zorića što radi i odlučuje Skupština, što Izvršni odbor, a što Uprava i tko o čemu odlučuje.

Predsjednik Udruge "Dinamo to smo mi" Juraj Čošić ustvrdio da je najveći problem Dinama Statut kluba.

"Da je statut kluba drugačije postavljen, da nemamo svih ovih peripetija je li ovoliko ili onoliko, tko je upravu, a tko nije, sve ovo se ne bi dogodilo. Jedino ono što ja očekujem od Skupštine da će nakon nje prestati ovakvi ratovi i iznošenje prljavog rublja te sve ono što šteti nogometnom klubu Dinamo", rekao je Čošić.

Juraj Čosić: 'Plan je taj da podržimo Mirka Barišića zbog čvrstih obećanja koja imamo da će se ići u izradu novog statuta'

Dodao je kako će sutra Bad Blue Boysi sutra imati na Skupštini Dinama 7 članova.

"Plan je taj da podržimo Mirka Barišića i njegovu struju zbog čvrstih obećanja koja imamo da će se ići u izradu novog statuta. To je jedino što nas u ovoj cijeloj priči zanima. Očekujemo da se par dana nakon Skupštine napravi nekakvo tijelo ili radna skupina za izmjenu statuta. U statutu želimo izmijeniti način kako se dolazi u Skupštinu. Sutra će osam povjerenika koji će biti u Skupštini koji su kao naši ljudi. Oni nisu naši, to su ljudi koji su povjerenici, koji su učlanjivali ljude. To nisu ljudi koji imaju prema nama nekakvu obvezu ili smo im nešto dali. Ući će u skupštinu bez da ih je itko birao, učlanili su najviše ljudi i ulaze u Skupštinu. Želimo da se cijeli klub otvori javnosti, otvori navijačima. Minimum svega je da barem većinu Uprave mogu birati svi punopravni članovi kluba, odnosno udruge", rekao je Čošić.

Na tvrdnju kritičara da ne ispadne dobro kad ulica vodi klub rekao je kako onda može reći da nam državu vodi ulica.

"Pa tko je birao premijera, predsjednika?, upitao je Čošić te dodao da svi članovi udruge moraju imati pravo glasa.

"O modelu biranja treba sve sagledati, u to se trebaju uključiti u to najbolji stručnjaci na tom području. Svoju viziju moraju dati i trenutni akteri unutar kluba. Mora se napraviti novi statut koji će biti funkcionalan za Dinamo i koji će od Dinama napraviti nešto da sutra bude bolji. A ne da imamo peripetije, tko je čijim tko je Mamićev, Antolićev ili Barišićev. To su gluposti. Jedini cilj mora biti Dinamo i svatko tko dođe u Dinamo mora raditi u interesu kluba, a ne u interesu skupine ili pojedinca", naglasio je.