Hajduk - Manchester City

Poljud, osmina finala Liga prvaka mladih

2-1

HAJDUK: Buljan, Đolonga, Jurić-Petrašilo, Arković, Hrgović, Kavelj, Reić, Skoko, Brajković, Vrcić, Antunović

MANCHESTER CITY: Murray-Jones, Samuel, Burns, Katongo, Galvez, Charles, Adam, Bobb, Mebude, Borges, Dickson

Juniori Hajduka izborili su plasman u četvrtfinale nogometne Lige prvaka nakon što su na Poljudu pobijedili Manchester City sa 2-1. Igrači trenera Marijana Budimira ostvarili su podvig pobijedivši jednu od najboljih juniorskih momčadi u Europi. City je aktualni engleski prvak i trenutačno vodeća momčadi Premier League 2 ispred Chelseaja i Liverpoola.

Manchester City nametnuo se od prve minute na lijepo ispunjenom Poljudu, dok se Hajduk orijentirao na kontre. Iz jedne takve u 6. minuti Vrcić se sjurio prema golu Građana i opalio s ruba šesnaesterca, no krajnjim naporom to mu brani golman gostiju. Odgovorio je City u 15. minuti preko Mebudea čiji snažni udarac iskosa odlazi pokraj gola.

Hajduk je do vodstva stigao u 24. minuti kada je loše nakon jedne duge lopte reagirao golman gostiju i samo kratko loptu izvan šesnaesterca odbio do Brajkovića koji lijepim udarcem s 20 metara pogađa prazan gol za vodstvo 1-0.

U 32. minuti već je bilo 2-0. Antunović je dobio loptu u šesnaestercu, izvrtio je čuvara, pa snažnim udarcem iskosa s lijeve strane pogodio u prvi kut gola Murray-Jonesa.

Preuzeo je City nakon toga inicijativu koju su okrunili golom u završnici prvog dijela kada je Bobb snažnim udarcem iskosa s lijeve strane pogodio suprotni kut za 1-2. U samoj završnici prvog poluvremena Bobb je u sjajnu poziciju gurnuo Mebudea, koji se okliznuo u ključnom trenutku na pet metara od gola Bijelih.

Antunović je u 49. minuti imao zicer za 3-1. Našao se napadač Hajduka sam na pet metara nakon ubačaja s lijeve strane, no pucao je pokraj gola. Preuzeo je nakon toga City potpuno inicijativu na Poljudu, u dobroj prilici u 60. minuti našao se Galvez, no loše je reagirao ispred Buljana. CIty je u 72. minuti dobio sjajnu priliku iz slobodnog udarca na rubu šesnaesterca, odgovornost je preuzeo Charles, ali išlo je to ravno u Buljana.

U 79. opet je bilo opasno pred golom Hajduka, Dickinson je ostao sam iskosa s lijeve strane, pucao, ali dobro je prvi kut zatvorio Buljan. City je u 84. minuti ostao s igračem manje nakon što je Burns s dvije ruke nepromišljeno odgurnuo Vrcića i dobio drugi žuti karton. Do kraja su Bijeli rutinirano sačuvali vodstvo i izbacili engleskog prvaka.

Hajduk u četvrtfinalu ide na boljeg iz dvoboja dortmundske Borussije i PSG-a.