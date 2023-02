Juniori Hajduka uvjerljivom su pobjedom u derbiju 18. kola Prve NL - Juniori protiv Rijeke od 3-1 najavili ogled osmine finala Lige prvaka mladih protiv Manchester Cityja, koji se igra idući utorak na Poljudu.

Put prema važna tri prvenstvena boda Splićani su napravili u prvom poluvremenu kada su poveli 2-0. Strijelci su bili Mate Antunović u 25. i Jere Vrcić u 40. minuti. Povećanje vodstva dogodilo se u 57. minuti, a strijelac za 3-0 je bio Noa Skoko.

Najteži ispit za 'Bile tiće'

Hajduk je minimalno zakomplicirao situaciju u 62. minuti kada je ostao s igračem manje na terenu zbog isključenja Jurić-Petrašila, no Rijeka je to iskoristila tek za jedan gol do kraja dvoboja. U 70. minuti Bruno Burčul je bio strijelac počasnog pogotka za goste.

Hajduku sada slijedi velika utakmica idućeg utorka, od 14 sati. Na Poljudu, u jednom dvoboju protiv Manchester Cityja, odlučuje se o putniku u četvrtfinale Lige prvaka mladih.

Ovom pobjedom aktualni prvaci, juniori Hajduka, preuzeli su vrh prvenstvene ljestvice. Imaju 44 boda, dok je dosad vodeća Rijeka sada dva boda iza Splićana. No, velika borba će trajati do kraja u ovoj uzbudljivoj sezoni jer treći Dinamo, uz utakmicu manje, ima tri boda manje od Hajduka.

Rijeka je do ove utakmice imala odličan omjer u sezoni, 13 pobjeda, tri neodlučena rezultata i samo jedan poraz.