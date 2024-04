Napokon sam to dočekao, prvi puta idem na Svjetsko prvenstvo nakon puno godina u reprezentaciji, kazao je kapetan futsalske reprezentacije Dario Marinović nakon trijumfa protiv Poljske u play-offu i plasmana na Svjetsko prvenstvo koje se u rujnu i listopadu ove godine igra u Uzbekistanu.

Hrvatska je u prvom susretu play-offa na gostovanju u Koszalinu pobijedila sa 3-2, dok je uzvrat u KC Dražen Petrović završio 2-2. Hrvatska je povela 2-0 golovima Darija Marinovića (16) i Franca Jelovčića (30), dok su za Poljake zabili Piotr Skiepko (34) i Michal Kubik (59).

Hrvatski igrači futsala do sada su samo jednom sudjelovali na svjetskom prvenstvu i to 2000. u Gvatemali ispavši u drugom krugu natjecanja. Zlato su osvojili Španjolci, a Hrvatska je na koncu bila peta.

"Napokon sam to dočekao, prvi put idem na Svjetsko prvenstvo nakon puno godina u reprezentaciji, jako mi je to nedostajalo i jako sam to želio. Imali smo pritisak neuspjeha, ali zbog tih neuspjeha ovaj je uspjeh još veći," kazao je Marinović za HNS.

Upravo je njegovim golom Hrvatska povela u 16. minuti, a velike zasluge ima i za drugi pogodak.

"Posve zasluženo smo prošli uz pomoć ove divne publike, pokazali smo da smo bolji od Poljske. Sada moramo uživati u trenutku, proslaviti, a kada dođe vrijeme dobro se pripremiti za Svjetsko prvenstvo i siguran sam tamo nećemo biti samo prolaznici," dodao je.

Odličnu predstavu pružio je i vratar Zoran Primić.

"Bilo je napeto, borili smo se kao lavovi u odličnoj atmosferi, izvukli smo sve što smo morali, bili smo bolji i zasluženo idemo na Svjetsko prvenstvo," kazao je.

Nakon što je Hrvatska povela sa 2-0, Poljaci su u završnici uspjeli izjednačiti, ali ne i zabiti treći gol.

"Išla je Poljska na sve ili ništa, zabila nam je nakon crvenog kartona i pogodak za izjednačenje, ali spasili smo se. Publika nam je bila šesti igrač, a na treningu smo vježbali i situacije s igračem manje. Odradili smo sve kako treba," dodao je Primić.

Na SP-u u Uzbekistanu sudjelovat će 24 reprezetacije, a naslov će braniti Portugalci koji su 2021. na SP-u u Litvi u finalu porazili Argentinu sa 2-1.

Ždrijeb skupina bit će 26. svibnja u Samarkandu.