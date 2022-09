Ovog smo tjedna u studiju Net.hr-a ugostili Joška Vlašića, jednog od najboljih i najplodnijih hrvatskih trenera ikad, oca velike Blanke i Nikole Vlašić, hrvatskog reprezentativca u kojeg Zlatko Dalić itekako vjeruje i koji je bitan.

'Kos je debelo falio s Pušnikom'

U dugom i opsežnom razgovoru s njim, koji je trajao skoro sat i pol, Joško nam je govorio i o periodu kad je Slovenac Marijan Pušnik bio trener Hajduka.

Nikola je kao mladi nogometaš figurirao kao stalni član udarne postave u Hajduku, ali taj period pod vodstvom Pušnika nije bio dobar, nije Nikoli baš išlo. Prema Jošku njegov sin je bio pretreniran, hormon stresa mu je bio iznad granica.

"To jednostavno nije bilo dobro, Kos je debelo falio s Pušnikom. U to vrijeme Nikolina cijena je drastično pala. Njegove sposobnosti su pale. On je u jednom trenutku bio pretreniran. Te metode jednostavno nisu bile dobre i u tom smislu taj period je po tome bio poznat. To nije bilo to. Trener je ključna figura, kamoli ne kod mladog nogometaša. Hajduk ne zaslužuje takve trenere, može on biti trener negdje drugdje ali nije u tom smislu. Ako budem jednom izdao knjigu sve će se jasno taksativno vidjeti, to pismo koje sam ja njemu napravio u petak uoči odlaska u Rio s Blankom, jedno pismo eksplicitno i tako te neke njegove ljude koji su tu dolazili, razvikani po Ljubljani itd", govori nam Joško Vlašić i nastavlja:

'U mnogočemu je tu bilo propusta'

"To nije baš bilo dobro i ti njihovi postupci nisu im služili na čast. Govorili su da Nikola nema dobru tehniku trčanja, pa sam morao...", kazao nam je Joško Vlašić koga smo upitali, prekinuli odmah i upitali to je sve Pušnik govorio?

"Ne Pušnik, nego ti neki njegovi pobočnici koji su dolazili iz Ljubljane. Neke stvari su tu bile totalno... U mnogočemu je bilo propusta i u mojoj knjizi je to do detalja napisano."

Pogledajte taj trenutak u priloženom videu od 01:12.27 do 01:14.35.