Jose Mourinho agresivno je odvukao svog pomoćnog menadžera usred Fenerbahčeove divlje proslave golova u njihovom okršaju s Gaziantepom. Divovi Super lige pobijedili su rezultatom 3-1 zahvaljujući golovima Rodriga Becaoa i Edina Džeke u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Fener je 12 minuta prije kraja bio na rezultatu 1-1.

Mourinhove trupe bile su na putu da prospu bodove na svom stadionu prije nego što je Becao zabio za ludnicu na klupi Fenerbahčea. Becaov gol izazvao je divlje scene s igračima, zamjenama i trenerima koji su se okupili u golemoj gužvi i svi skupa slavili na rubu aut linije, čak malo u terenu.

Mourinho, međutim, nije htio da strasti izmaknu kontroli i odmah se prebacio u trenerski mod. Special One htio je napraviti obrambenu zamjenu kako bi njegova momčad osigurala tri boda. Bivši trener Chelseaja, Manchester Uniteda i Real Madrida želio je uvesti Merta Muldera da pojača obranu. Mourinho je htio da pomoćnik Zeki Murat Gole braniču da upute, ali on je bio u epicentru ludog slavlja. I to je nagnalo Mourinha da ga za kapuljaču odvuče natrag na klupu, poput kakvog djeteta. Mourinhov potez proširilo se poput šumskog požara na društvenim mrežama, a jedan fan nogometa komentirao je na šaljiv način taj Mourinhov ludi potez:

"Dođi ovamo, radi svoj posao, proklet bio", nekako je tako to izgledalo.

Portal Goal.com Mourinhovo odvlačenje označio je "agresivnim potezom".

"Mourinho je očito oguglao na uspjehe i pobjedničke trenutke, pa je pokazao smirenost", objašnjava novinar u tekstu spomenutog portala.

Sjajno se na to nadovezao jedan nogometni pratitelj na društvenim mrežama:

"Pa, Mourinho je naveći luđak od njih svih, ako ćemo iskreno".

Drugi je dodao:

"Da, pogledajte samo njegov potez".

Pobjedom nad Gaziantepom Fenerbahce je zadržao drugo mjesto na tablici Super lige i smanjio razliku između sebe i prvog Galatasaraya na tri boda. Mourinhovi ljudi će se vratiti u akciju u subotu navečer, putujući preko Istanbula kako bi se suočili s lokalnim rivalom Besiktasom. Dominik Livaković, prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije, sjajno je obranio u 41. prvi Okerekeov udarac, ali lopta se odbila Nigerijcu u noge i poentirao je za 1-0.

