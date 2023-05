Daniele Chiffi, talijanski je sudac koji je dijelio pravdu na susretu Monze i Rome. Nakon utakmice umjesto igrača, u središtu pozornosti našao se upravo on, kada je legendarni trener Jose Mourinho podivljao i nazvao ga najgorim sucem s kojim se susreo u karijeri.

U 24. minuti utakmice Rimljani su poveli preko El-Shaarawyja, a u 39. minuti za Monzu je izjednačio Caldirola. Do kraja utakmice nije bilo promjena rezultata, a u petoj minuti sudačke nadoknade talijanski je sudac dodjelio crveni karton braniču Rome, Celiku.

Nakon susreta, posebno se tog trenutka dotaknuo vidno iznervirani portugalski stručnjak: ''Ovo je bio najgori sudac s kojim sam se susreo u cijeloj karijeri. Vjerujte mi, imao sam posla s puno loših sudaca. Obično kada govorim o sucima to je zato što imaju direktan utjecaj na utakmicu. No, u ovom slučaju ne mislim da je tako, ali on je bio grozan. Ne uspostavlja nikakvu ljudsku povezanost ni sa kime, nema empatije. Dao je crveni igraču koji se poskliznuo od iscrpljenosti u 96. minuti.''

Sucem nisu bili zadovoljni ni u Monzi, a Mourinho je posebno bio ljut iz razloga što Roma ne traži izuzeće određenih sudaca: ''Nažalost, i ovo je znak Romine slabosti jer nemamo snage koju imaju drugi klubovi da kažemo da ne želimo tog suca. Prestao sam raditi 20-30 minuta do kraja jer sam znao da ću za bilo što dobiti crveni karton. Postoje klubovi koji kažu da ne žele nekog suca, a Roma ili nema kapacitet za to ili DNK ili nešto treće. To je grozno. Ne mogu si priuštiti crveni karton, zato sam otišao ranije, nisam ga htio ni gledati.''

Također, dotaknuo se i slabe rotacije u svojoj momčadi, koja osim što igra prvenstvene utakmice i dalje sudjeluje u europskom natjecanju: ''To je jednostavno, kad imate 30 igrača koji su na istom nivou, možete ih lako rotirati. To nije slučaj kod nas. Ima ekipa koje su bile užasne u Europi i ispale odmah pa igraju samo jednom tjedno, to nije slučaj kod nas. Ima ekipa koje se nisu kvalificirale za Europu, to nije naš slučaj. Mi smo jedini klub koji nema ekipu da bude u poziciji u kojoj je, ali mi smo u polufinalu Europske lige, igrali smo i dvije ekstra utakmice play-offa, a nemamo potencijala za to.''

Svjestan je Jose da je to veliki problem i da se taj sav umor akumulira i na kraju postane uzrok ozljedama koje haraju njegovom momčadi.