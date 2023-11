U jeku otmice oca Luisa Diaza, drugi nogometaš se u podcastu prisjetio kako je njemu bilo jer je istu situaciju prošao dva puta.

Dugogodišnji član Chelseaja John Obi Mikel za vrijeme Mundijala u Rusiji gdje je s reprezentacijom Nigerije izgubio od Hrvatske u prvom kolu, igrao je u trećem protiv Argentine za prolazak grupe.

Uoči samog meča drugi put su mu oteli oca. Prvi put je razgovarao s otmičarima i platio pozamašan iznos, a u jeku Mundijala mu se to dogodilo drugi put. Ispričao je kako je to izgledalo:

Foto: AFP, CARL DE SOUZA Foto: AFP, CARL DE SOUZA

"To je bilo apsolutno šokantno. Prvi put je bio šokantan, ali drugi put je bio još šokantniji jer sam uskoro trebao igrati jednu od najvećih utakmica u svom životu. Nažalost, nismo pobijedili i onda sam nakon toga svima rekao. Izbornik i neki od igrača bili su gotovo u suzama. Govorili su da sam im trebao reći i da nisam trebao igrati."

Prisjetio se kako mu se bivši gazda Roman Abramovič ponudio za pomoć: "Želiš li da pošaljem ljude? Jer znam da ako pošaljem ljude, mogu izvući tvog oca. Ne brini o tome kako ću to napraviti. Samo mi dozvoli, ako želiš to, ja to mogu učiniti", rekao je, no Mikel je i drugi put nakon što mu je otac rekao kako su ga pretukli i da im da što žele, to i napravio.