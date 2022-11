Nogometaši Tottenhama pobijedili su na Velodrome stadionu Marseille, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, s 2-1 u ogledu 6. kola skupine D Lige prvaka, čime je Tottenham izborio osminu finala ovog natjecanja, dok je Marseille ispao iz Europe.

No, u nastavku je Tottenham napokon zaigrao hrabrije i otvorenije, a izjednačio je u 54. minuti. Sjajno je ubacio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, a Lenglet je loptu pospremio u mrežu za 1-1. Nakon toga su obje momčadi propustile nekoliko dobrih prilika, dok je u samoj završnici uslijedio posljednji domaći udar koji nije okrunjen pogotkom za osminu finala. Čak štoviše, Marseille je na kraju izgubio 1-2 golom Hojbjerga u 95. minuti.

Dotad je Marseille, s obzirom na rezultat iz Lisabona, imao treće mjesto i nastavak natjecanja u Europskoj ligi, ali je na kraju ostao bez ičega. Zbog poraza, na Tudora se okomila legenda kluba, Mamadou Niang, senegalski napadač koji je u karijeri skupio 227 nastupa za Marseille u kojima je zabio 100 golova i podijelio 36 asistencija.

Legende se okomile

"Pola sada prije kraja utakmice bio sam uvjeren da će Tudor izvući Guendouzija i uvesti Payeta. To je bila najlogičnija zamjena koju je mogao napraviti, a nije. Znamo kako je sve završilo, Guendouzi je izgubio loptu za pobjednički gol Tottenhama, a nama je trebao igrač Payetovog profila. Ne znam gdje je Tudoru bila pamet kada je radio zamjene", ispalio je Niang.

"Protivnik se branio u niskom bloku, a on je išao na pobjedu. Uopće nije iskoristio igrača koji je savršeni profil za probiti takvog suparnika. Payet je savršeni tehničar koji zna donijeti loptu u opasnu zonu, zabiti iz daljine i sjajno izvodi prekide. Sve što je Marseilleu trebalo i što je falilo, a Tudor ga uopće ne uvede u igru", zaključio je Niang. Sada se kritikama pridružio i Mathieu Valbuena, vezni igrač koji je od 2006. do 2014. godine branio boje Marseillea. Valbuena je za So Foot pričao o Tudoru.

"Kad igrate ovakvu utakmicu, utakmicu godine, a Dmitrija Payeta ostavite u klupi, to je loša odluka. Čak i ako nije u sjajnoj formi, on je igrač koji na kraju susreta može pomoći nekim prekidom, gestom, nečime… Isto vrijedi i za Jonathana Claussa koji je ostao na klupi Issa Kaboré. Nisu to bile najmudrije Tudorove odluke", rekao je.

"Šokiran sam što igračima nije javljeno da ne moraju u zadnjim minutama juriti po pobjedu, s obzirom na to da je Eintracht pobijedio. To je van pameti. To je potpuno van pameti. To je veliki propust, Europa liga bi bila razočaranje, ali svakako manje zlo od ovoga što se dogodilo. Marseille je mogao imati sve, a sada ništa", zaključio je.