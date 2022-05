Barcelona je u ovu sezonu ušla katastrofalno, ali se nakon odlaska Ronalda Koemana i povratka legendarno Xavija podigla. Bilo je tu nekoliko sjajnih utakmica, najviše se ističe pobjeda nad Realom 4:0, te se vidjeli da je Xavi "upumpao" novu krv u momčad.

Sezonu završili na drugom mjestu, 13 bodova iza Reala, iako su u jednom trenutku bili nadomak priključku borbi za naslov. Predsjednik Barcelone Joan Laporta osvrnuo se na kraj sezone koji nije bio bajan, a na piku je imao i ponajvećeg talenta svjetskog nogometa.

"Ljut sam i razočaran. Razočaran sam jer se ne smije dogoditi da izgubimo na Camp Nouu od Cadiza, Raya Vallecana i Villarreala. Svjestan sam problema s ozljedama, ali to je nedopustivo. Razočaran sam stavom ekipe, to me najviše pogodilo", rekao je.

Nervira ga Gavi

Potom se osvrnuo na situaciju s Gavijem, koji je po mnogima jedan od najvećih talenata na svijetu. 17-godišnjak i njegov agent još nisu dogovorili nastavak suradnje s katalonskim velikanom.

"Nije mi jasno što se događa. Ne razumijem zašto Gavi i njegov agent odlažu potpis ugovora. Još uvijek ih čekamo. Nemam informaciju da je prihvatio ugovor. Posljednje što znamo je da razmatra ponudu. Gavija stvarno svi volimo, ima 17 godina, veličanstvenu sadašnjost i istu takvu budućnost, ali ne razumijem zašto se njegov agent igra. Naša ponuda je realna, ne možemo dati više od toga jer ćemo krenuti koracima ljudi koji su doveli Barcelonu u propast", ljutito je rekao.

Novinare su ga upitali mišljenje o Neymaru, s obzirom na to da se prije koju godinu pričalo o njegovom povratku na Camp Nou.

"Ma tko ne voli Neymara? On je fantastičan igrač, ali svi ti igrači koji bi se voljeli vratiti u Barcu bi to trebali učiniti besplatno", počeo je, a potom bocnuo PSG i njihov način rada s igračima.

"Svi igrači koji potpišu za klubove kao što je PSG, zapravo su potpisali svoje ropstvo. Samo što dobivaju novac", zaključio je.