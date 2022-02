Ponajbolji danski nogometaš i odnedavno član engleskog premijerligaša Brentforda, Chrsitan Eriksen, doživio je težak srčani udar na utakmici Europskog prvenstva između Danske i Finske 12. lipnja prošle godine. Eriksen je na pet minuta bio mrtav, a onda su ga liječnici uspjeli reanimirati i vratiti u život. Ono što je u cijeloj priči najzanimljivije, jest da se Eriksen sjeća baš svega osim tih pet minuta kada je bio mrtav.

"Sjećam se svega osim tih pet minuta za koje mi je kasnije rečeno koliko je trajalo. Ali pamtim ubacivanje sa strane i trenutak u kojem me lopta pogodila u koljeno, ne i ono što se dogodilo nakon toga. Probudio sam se okružen ljudima i osjetio pritisak u prsima. Pokušavao sam disati i nisam shvaćao što se događa", rekao je u razgovoru za BBC.

'Tada sam prvi put čuo da me nije bilo'

Kazao je kako je tek u kolima hitne pomoći čuo da je umro na pet minuta.

"Nisam znao što se događa, pomislio sam na to je li se nešto dogodilo s mojim nogama ili jesam li ozlijedio leđa. U vozilu hitne pomoći sam čuo da netko pita koliko me dugo nije bilo i odgovor iz kojeg sam saznao da je sve trajalo pet minuta. To je bilo prvi put da sam čuo da me nije bilo. Bez sumnje, a toga ću postati još svjesniji kako će se približavati neka velika utakmica. Biti na stadionu, nastupiti u utakmici, tu su sve emocije, to je adrenalin", rekao je Danac.

Veli da nikada nije niti pomišljao na to da završi karijeru, što su mu mnogi sugerirali.

"Želio sam napraviti sve testove i razgovarati s liječnicima o onome što je moguće i onome što nije. Odahnuo sam kad su mi rekli da se ništa nije promijenilo osim toga što mi je ugrađen defibrilator, koji mi omogućava normalan život i ne priječi me ni u čemu. Da su mi rekli drugačije, stvar se ne bi ovako razvila", rekao je i potom zaključio:

"Ne vidim nikakvu opasnost. Imam defibrilator i siguran sam ako mi se nešto dogodi. Povratak je svakim danom sve bliži i trenutak u kojem ću stati na teren bit će poseban. To će biti nešto čudesno."