Iako su mnogi mislili da će odlaskom Romana Abramoviča Chelsea postati klub koji ne troši puno, novi gazda Todd Boehly sve je uvjerio u suprotno. Londonski velikan iskeširao je 56 milijuna eura za Raheema Sterlinga, 65 za Marca Cucurellu, 38 za Kalidoua Koulibalyja, 18 za Carneyja Chukwuemeku te 15 za mladog Cesarea Casadeija, čime su stigli do gotovo 200 milijuna eura u jednom prijelaznom roku.

uskoro bi trebao biti predstavljen i Wesley Fofana koji igra za Leicester, a Plavci su za njegove usluge iskeširali čak 80 milijuna eura. Mnogi mediji, ali i novinari specijalizirani za transfere ističu kako je Francuz bio tek plan B za Thomasa Tuchela. I ptice na grani znaju da je Chelsea ovog ljeta bio u lovu na stoper, a navodno su Plavci prvo htjeli dovesti Joška Gvardiola, hrvatskog reprezentativca i igrača RB Leipziga.

No, Nijemci su uporni u tome da Gvardiola zadrže u svom klubu, navodno su odbili dvije, iznimno bogate ponude engleskog prvoligaša.

Ne ide on nikamo

Prva ponuda uključivala je Timu Wernera, koji se na kraju vratio u Leipzig za 20-ak milijuna eura. Navodno je Chelsea ponudio njemačkog napadača i 40 milijuna eura za usluge hrvatskog reprezentativca, no iz Leipziga su to hladno i glatko odbili. Nicolo Schira otkriva kako je druga ponuda Chelseaja bila čak 80 milijuna eura, ali su Nijemci i na to ostali hladni.

Ostali su pri tome da je Hrvat jedan od najvažnijih igrača u klubu te nisu ni pomislili na njegovu prodaju. Gotovo cijelo ljeto se piše o interesu za njegove usluge, ali ni Chelsea, ni Tottenham, ni Manchester City nisu uspjeli slomiti čelnike RB Leipziga.

20-godišnji Zagrepčanin je svoju karijeru počeo u Dinamu, iz kojeg je za 18 milijuna eura preselio u RB Leipzig. Za Leipzig je do sada skupio 50 nastupa, a pritom je postigao dva pogotka i podijelio četiri asistencije. Mnogi ga smatraju ponajboljim mladim stoperom na svijetu, a njegove karakteristike su sve što treneri vole i traže od modernih stopera. Sjajan u obrani, jak na lopti i tehnički potkovan te može igrati na više pozicija i u više sustava.