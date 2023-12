Zlatko Dalić je preuzeo Vatrene 7. listopada 2017., pred ključnu utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Ondje je najvećim uspjehom u povijesti našeg nogometa odmah pokazao što njegova Hrvatska zna i može osvajanjem drugog mjesta.

Dalić je prije preuzimanja reprezentacije bio relativno nepoznat široj javnosti. Trenirao je do tada bio Rijeku, albanski Dinamo City te Slaven Belupo prije nego se otisnuo u Aziju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tamo je sjedio na klupama Al-Faisalyja, Al-Hilala i Al-Aina, gdje je postao najtrofejniji hrvatski trener.

Njegova, možemo reći, desna ruka u tim pohodima je bio Škot Marc Rochon, analitičar od kojeg se Dalić ne odvaja gotovo 10 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je preuzeo Vatrene, Dalić ga je 'povukao' za sobom, a on je sada u razgovoru za BBC otkrio do sada neke nepoznate detalje.

"Tamo smo radili zajedno tri i pol godine. Osvojili smo ligu, osvojili smo kupove, stigli smo do finala Azijske lige prvaka. Imali smo fantastičan niz zajedno", rekao je Rochon za BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rochon za vrijeme utakmica sjedi vrlo visoko na tribinama kako bi imao što bolju širu sliku cijele igre. Ispred sebe ima dva laptopa, softver koji je posudio ili sam ga kupio, dva TV ekrana i radio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Spavao sam otprilike dva ili tri sata dnevno'

"Spavao sam otprilike dva ili tri sata dnevno", prisjeća se Škot koji je radio i za Tottenham, Southampton i Portsmouth.

Ističe da „ne pokušava nekoga učiti kako igrati nogomet”.

"Gledam protivnika, gledam nas i kažem ‘dobro, tu smo mi jaki, a ovo je njihova slabost‘. Onda pokušavamo uskladiti naše snage s njihovim slabostima kako bismo bili sigurni da možemo izvući maksimum iz naše momčadi", dodaje Rochon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Detaljnije je objasnio kako to izgleda.

"Dakle, moći taktički i pojedinačno analizirati protivnike, pripremiti se na treninzima. Analiziramo vlastite treninge da možemo reći što nije dobro funkcioniralo, trebamo li malo više poraditi na nekom aspektu. I igrači su često uključeni u tu raspravu. Otići ću do njih i reći što sam primijetio kod protivnika. Onda imamo otvorenu raspravu o tome i dolazimo do zaključka.

To je ključna stvar, doći do zaključka na kraju, tako da znate da je to ono što smo se dogovorili, ono što ćemo učiniti. I to je stvarno zdrav odnos", zaključio je Rochon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.