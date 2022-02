Nogometaši Intera proteklog su vikedna doživjeli jedan od najtežih poraza ove sezone. Izgubili su od rivala Milana s 2:1 i samim time su im dozvolili da im se u potpunosti probliže na vrhu ljestvice.

Ekipi Simonea Inzaghija, za koju nastupaju i dva hrvatska reprezentativca, Marcelo Brozović i Ivan Perišić, to je bio prvi poraz još od prosinca kada su izgubili od Real Madrida u Ligi prvaka.

Inter sada ima vrlo težak raspored, čeka ih četvrtfinale Kupa protiv Rome, zatim idu na gostovanje kod Napolija, pa onda igraju osminu finala Lige prvaka protiv Liverpoola.

'Samo gledajte Brozovića'

Gazzetta dello Sport piše kako će Inzaghi morati napraviti neke promjene već za utakmicu s Romom, ali naglašavaju kako se jedan igrač sigurno neće micati iz udarne momčadi, a to je Marcelo Brozović.

"Inzaghi će vjerojatno malo promiješati sastav, ali Marcelo Brozović mora igrati. Svakoga Inzaghi može nadomjestiti, ali njega ne i to je problem. Brozović u tu utakmicu ulazi s kartonom i postoji rizik da dobije i drugi i ne može igrati protiv Napolija. To je rizik koji će Inzaghi morati napraviti", piše Gazzetta i zatim naglašava je Brozović zapravo najbolji indikator stanja u momčadi Intera i da se to vrlo dobro vidi iz njegovih gestikulacija tijekom utakmice.

"Inter je Brozovićeva momčad. Ako vas zanima kako Inter igra i u kakvom je stanju, dovoljno je samo gledati Brozovića. I to ne njegove noge, nego ruke. Kako gestikulira, kome se obraća, to sve govori. Kad stalno maše, kao što je bio slučaj protiv Milana, onda je jasno da u momčadi nešto ne štima. No, Inter je poraz od Milana samo razljutio, a Inter je do sad u takvim okolnostima dobro reagirao", napisali su Talijani.