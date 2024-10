UŽIVO IZ MAKSIMIRA / Jerko Leko jedan je od trojice koji su igrali za Dinamo i Monaco: 'Vjerujem da će Bjelica to napraviti'

Sat vremena prije utakmice Dinama i Monaca na Maksimiru u 2. kolu Lige prvaka RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan porazgovarala je s bivšim igračem Dinama i Monaca Jerkom Lekom. "Pa vjerujem da će Bjelica, pogotovo nakon poraza od Bayerna, izaći s puno opreznijom varijantom. Vidim već da su tu u najavi tri zadnja vezna koja će igrati ono što smo govorili - da bez jake sredine terena, bez obzira na broj igrača u obrani, postoji problem. Koliko vidim, i Sučić i Ademi su u postavi zajedno s Mišićem tako da to znači jednu zatvorenu sredinu. Vidjet ćemo kako će to na kraju izgledati, ali vjerujem da Dinamo neće srljati u utakmici", rekao i kasnije poručio: "Vjerujem da se Dinamo može probati nametnuti, ali treba biti oprezan. Monaco ima ubojite kontre i polukontre i bit će, kažem, baš zanimljiva utakmica. Vjerujem da će danas Dinamo izgledati puno bolje. Da li će to biti dovoljno da se pobijedi jedan Monaco? Vidjet ćemo." Cijeli razgovor pogledajte u videu.