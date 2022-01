Nogometaši Seville slavili su u 20. kolu Primere u gostima kod Cadiza s 1-0, a Ivan Rakitić je asistirao za jedini gol na utakmici.

Dinamov protivnik u Europa ligi poveo je u 58. minuti nakon briljantnog dodavanja Rakitića za Argentinca Ocamposa.

Sevilla je na drugom mjestu smanjila zaostatak za liderom Realom na pet bodova, a Andalužani imaju i utakmicu manje, a španjolska Marca uvjerena je da, ako ovako nastave, mogu i do naslova prvaka. Španjolci su isto tako oduševljeni upravo Rakitićem i smatraju kako će ih baš on predvoditi do titule.

Spasili su prvenstvo

"Naslov se nudi i Sevilla ga želi. Protiv Cadiza su mogli propustiti tu veliki priliku, ali zahvaljujući Rakitiću i Ocamposu nisu je propustili", piše tako Marca 9 zatim naglašava: "Sevilla je pet bodova iza vodećeg Reala, ali s utakmicom manje. Sama o sebi ovisi ako želi osvojiti naslov i ona vjeruje u to."

Marca piše kako su Rakitić svojom asistencijom i Ocampos svojim golom, zapravo spasili prvenstvo, a ovako su opisali što je Hrvat napravio.

"Rakitić je gužvu u kaznenom prostoru Cadiza riješio tako da je izvukao potez iz svog mađioničarskog šešira. Iz prve je poslužio Ocamposa i tako iznenadio suparnike. Dok su se oni snašli, Sevilla je već zabila", napisala je Marca.

Rakitić ove sezone uistinu igra fantastično i predvodi svoju Sevillu u prvenstvu kao i Europa ligi gdje će u prvom stadiju nokaut-faze igrati upravo protiv zagrebačkog Dinama. Čovjek se mora zapitati, je li ga se Barcelona prelako odrekla?