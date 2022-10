Slavni rumunjski napadač Adrian Mutu podijelio je nevjerojatnu anegdotu iz vremena kada je dijelio svlačionicu sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Krajem 2005. godine, Juventus je igrao u gostima kod bečkog Rapida u sklopu posljednjeg kola grupne faze Lige prvaka. Večer uoči utakmice Ibrina "žrtva" bio je Manuele Blasi.

Naime, kako je Mutu pričao u jednom rumunjskom podcastu, Ibra je odlučio „kazniti“ talijanskog veznjaka objesivši ga naglavačke kroz prozor hotela:

'Vrištao je i plakao'

"Sjedio sam u sredini stola. Pored mene su bili Nedved i Ibrahimović. Zlatan je stavio ruku iza mene i udario Nedveda u glavu. Blasi je to vidio i rekao mu da je malo skrenuo… Zlatan mi je rekao da otvorim prozor, bili smo na drugom katu. Uhvatio je Blasija, odveo ga u sobu i objesio kroz prozor", ispričao je za podcast „Vreau să știu“ 43-godišnji Mutu,pa nastavio:

"Kada je Ibrahimović digao ruku na tebe, nisi imao što napraviti, jer on je bio velik i snažan. Držao je Blasija kroz prozor držeći ga za noge i govorio mu: "Još komentiraš? Još uvijek to radiš?". Blasi je vrištao, a ja sam pokušao zadržati Zlatana… Kad ga je podigao, on je počeo plakati istog trenutka."