Nogometaši Hrvatske neće drugi put u nizu igrati u finalu svjetskog prvenstva, nakon što ih je u utorak u polufinalnom dvoboju u Lusailu Argentina pobijedila s uvjerljivih 3-0 (2-0).

Pitanje pobjednika definitivno je riješeno u 69. minuti,kada je svoj drugi i ukupno treći gol Argentine zabio Julian Alvarez.

Tada je Messi je iskoristio mlakost hrvatskog braniča Joška Gvardiola, koji je do sada na Mundijalu odigrao praktički bez mane. Messi je nekoliko puta prošao Gvardiola po desnoj strani i ubacio za opet potpuno nečuvanog Alvareza, koji trese mrežu.

Joško Gvardiol do ove utakmice oduševljavao je javnost i činilo se sigurnim da mu vrlo brzo "ne gine" transfer iz njegovog Leipziga u redove nekog od najvećih svjetskih klubova, no nakon što ga je Messi "ponizio" mnogi su se upitali koliko novca zapravo Gvardiol vrijedi. Naime, ranije se pričalo da bi trebao napraviti transfer od kojih 90 - 100 milijuna eura, a sada, kada se pokazao u slabijem svijetlu protiv Messija, pojavile su se razne šale da on ne vrijedi niti približno toliko.

No, to, naravno, nije istina.

Kako javljaju britanski mediji, uz Chelsea, Man. united i Real Madrid, u utrku za Gvardiolom uključio se i superbogati Manchester City koji je pripremio basnoslovnu ponudu.

Prema pisanju Daily Maila, "Građani" su spremni za Gvardiola platiti čak 110 milijuna eura i u to uključiti 20% od sjedeće prodaje. Također, City želi kupiti Joška odmah, u zimskom prijelaznom roku, ali bi ga ostavio u Leipzigu na posudbi do kraja sezone i tek bi od ljeta 2023. preselio u Manchester.

Ako se taj transfer uistinu i ostvari, Gvardiol će postati najskuplji branič u povijesti nogometa, a profitirat će i klub u kojemu je Joško ponikao, zagrebački Dinamo, koji ima određeni postotak od njegovog transfera.