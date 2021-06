Albanski napadač, 22-godišnji Emir Sahiti, vratio se s posudbe iz Šibenika u Hajduk. Nakon prošle sezone u kojoj je ukupno postigao 7 golova uz dvije asistencije u 35 utakmica u kojima je nastupio (2.373 minuta), Splićani su odlučili vratiti svog mladog igrača...

Sahitija na Poljudu smatraju važnim igračem

Na Poljudu stvaraju jaku momčad a Sahitija sad smatraju važnim igračem. Barem takvi signali dolazi iz Splita. Puno je novosti u Hajduku za sljedeću sezonu, počevši od trenera Jens Gustafssona do terena koji će sređen i ulickan dočekati početak ambiciozniji pohoda Bijelih na tri fronta (prvenstvo, Kup i Europa) u kojima će tražiti bolje rezultate nego u prošloj sezoni u kojoj nisu baš oduševili svoje navijače.

Sportski direktor Mindaugas Nikoličius istaknuo je zadovoljstvo s prvim velikim poslom, produljenjem ugovora s najboljim igračem Markom Livajom oko kojeg će se evidentno graditi momčad. Uz njega, vratili su u momčad i Eleza. Samuel Eduok također bi se trebao vratiti u Hajduk koji, pak, pregovara s Aston Villom glede produljenja posudbe s Kalinićem.

Također, klub pregovara s Monzom oko ostanka Fossatija kojem je istekla posudba. Darko Nejašmić nije započeo pripreme, u Hajduku računaju na njegov transfer ovog ljeta. Miji Caktašu krajem lipnja istječe ugovor i niti on nije započeo pripreme. Vrijedi vidjeti što će biti s njim, iako se očekuje kako će otići iz kluba a nedavno se pisalo kako je za njega ozbiljno zainteresiran turski Bešiktaš...

Eduok, Kalinić i Fossati - tri otvorena pitanja na Poljudu

Znači, Eduok, Kalinić i Fossati tri su otvorena pitanja na Poljudu koja žele što prije zaključiti. S Eduokom je lakša situacija jer Nigerijac je igrač Hajduka a Kalinić i Fossati su bili na posudbi u bijelom dresu, pa je s njima situacija nešto drugačija. Pored tog terceta, u Hajduku žele još tri do četiri pojačanja ali vrijedi vidjeti i što će na kraju biti s tim. Kako bilo, Mindaugas Nikoličius ozbiljno je zafrknuo rukave i bacio se na posao.

Jutros nam se javio Emir Sahiti prije doručka i treninga kako bi samo za Net.hr podijelio dojmove povratka u klub u kojem želi pokazati što zna i može, kao što je to pokazao u Šibeniku.

'Vratio sam se nazad na Poljud, to mi je bio plan i cilj'

"Jako se dobro osjećam, vratio sam se nazad što mi je bio plan i neki moj osobni cilj. Imao sam dobru sezonu u Šibeniku i nadam se kako ću tako isto nastaviti u Hajduku. S trenerom Gustafssonom nisam još ništa konkretno razgovarao, pričamo malo ovako ali ništa konkretno što očekuje od mene i što će biti moja neka igračka zaduženja. Čini mi se kako je OK tip, dobar trener, vidim da priča sa svima, zanima se kako smo i tako... Nadam se da ću se pokazati, dat ću sve od sebe. Nadam se da će biti sve dobro. Moje neko mišljenje je da će mi u Hajduku ovog puta dati veću minutažu, da ću pokazati više. Sportski direktor Mindaugas Nikoličius rekao je da sam pojačanje za Hajduk. Stoga, isto to ja želim pokazati na svakom treningu, na svakoj utakmici. Računaju na mene ozbiljno i to je jako bitno".

Inače, Sahiti je odigrao četiri utakmice za Hajduk kad je bio trener Siniša Oreščanin, dobio je za dokazivanje samo 103 minute igre. Igrao je u B momčadi, pa je došla ta situacija s koronom. Isto tako, jedno vrijeme nije uopće bio registriran niti za A niti za B momčad, zbog čega je propustio i reprezentaciju. Prošlog ljeta menadžer mu je rekao da u Hajduku vjerojatno ni ovog puta neće biti u prvom planu, te mu je ponuđena opcija sa Šibenikom. Dolaskom na Šubićevac njegova krvna nogometna slika se promijenila. Svojim igrama natjerao je Splićane da ga vrate u matično bijelo jato.

U listopadu prošle godine srušio Hajduk na Poljudu

Zanimljivo, ali prošlog listopada, 18. listopada točnije, Emir Sahiti uzburkao je duhove kad je u 68. minuti slavio gol za veliku pobjedu Šibenika na Poljudu protiv Bijelih 1:0. Naime, nogometaš koji je rođen u Zemunu glasno je tada bio proslavio gol svom Hajduku, na način da je stavio ruku na uši u stilu "da vas sad čujem". Dva dana nakon toga, potpisniku ovih redaka je u razgovoru sve objasnio:

"Želim se ispričati svima koje sam kojim slučajem uvrijedio. Da se razumijemo, to nisam napravio i moja proslava nije bila usmjerena prema navijačima Hajduka, koje jako cijenim. Isto tako, moja proslava nije bila usmjerena prema mom matičnom klubu. Moja proslava je bila emotivna jer je puno onih koji nisu vjerovali u mene. I u Albaniji, i u Hrvatskoj, ima ih... To je bila poruka njima, nikako ne Hajduku ili Torcidi, nikad ne bih njima napravio nešto takvo. Krivo mi je da zbog nekih ljudi u klubu nisam igrao, ali nikome ništa ne zamjeram. Poštujem sve, i Hajduk, i navijače, a ako sam nekoga uvrijedio zbog proslave gola, ja mu se ponovno i putem vašeg cijenjenog medija ispričavam. Na Poljudu su stvarno valjda mislili da je proslava bila upućena njima. No, prava je istina da nisam igrao 6 mjeseci i sad sam ovim pogotkom dokazao da mogu i da znam, da mogu igrati i u Hajduku i kad sam zabio, uzele me emocije", kazao nam je bio tada emotivni ali i uporni Emir Sahiti. Sad nam ističe kako mu na Poljudu ništa nisu zamjerili. Na kraju krajeva, da jesu ne bi ga ni vraćali...

'Ne bih govorio da je ovaj moj povratak neka moja osobna pobjeda'

"Ništa mi nisu zamjerili zbog toga, ipak smo svi mi profesionalci i ne bih govorio da je ovaj moj povratak neka moja osobna pobjeda, satisfakcija, više ostvarenje sna. Znate, ja sam i tada pokazao svoje u Hajduku ali jednostavno se nisam uspio izboriti za minutažu i naravno da sam otišao na posudbu. U Šibeniku sam iskoristio posudbu i to je to. Znači, došao, pokazao se ali i uzeo povratnu kartu iz Šibenika za Split. Moram vam priznati kako mi je u Šibeniku bilo lijepo, bilo mi je dobro. Od prvog dana su me sjajno prihvatili. Želim se stoga zahvaliti klubu i navijačima, kao i trenerima, što su mi dali šansu da se dokažem. Pomogli su mi puno, nadam se i ja njima. Pričali su u klubu nešto s mojim menadžerom oko ostanka ali on im je decidirano rekao da se moram vratiti u Hajduk. Ipak je Hajduk najveći klub u Hrvatskoj s vojskom navijača iza sebe", objašnjava nam Sahiti i nastavlja:

'Očekujem jakog Hajduk u narednoj sezoni'

"Očekujem dobrog, jakog Hajduk u narednoj sezoni. Livaja je potpisao i ostaje, došli su neki drugi igrači a nadam se da će biti još pojačanja. Elez se vratio što je za nas jako dobra stvar. Očekujemo pobjedu u svakoj utakmici. Fokusirani smo od jučer na Europsku ligu. Dajemo sve od sebe na treninzima. Kad sam doznao da se vraćam u Hajduk? Mi smo pričali s direktorom Mindaugasom Nikoličiusom, ja i moj menadžer, čekali smo 10. lipnja kako bi nastavili razgovore. Ono što sam znao je to da ću doći na pripreme. Sve je bilo dogovoreno da ću se vratiti nazad".

Sahiti nam govori i kako su ga u Hajduku dočekali jako lijepo i ugodno...

"Sa svima sam se odmah skompao, takav sam lik da sam dobar sa svima. I trener i direktor, ma čitava momčad i čitav klub dočekali su me stvarno kako dolikuje jednoj takvoj nogometnoj instituciji. Hvala im puno na tome, nadam se da ću im sve vratiti svojim radom i igrama na travnjaku, golovima naposljetku".

Zabijao Hajduku, Rijeci i Dinamu i protiv svih pobjeđivao

Prošle sezone, Sahiti je zabio Hajduku, Rijeci i Dinamu u Zagrebu. U sve tri spomenute utakmice Šibenik je pobijedio a najveća pobjeda je bila ona u Maksimiru 2:1, jer je to bilo prvi puta u povijesti da je Šibenik srušio Plave na njihovom terenu u Zagrebu.

"Nadam se da će i na Poljudu biti jednako dobro ako ne i bolje. Daj Bože da budemo prvaci. Albanska reprezentacija? Ako budem igrao zvat će me. Pričao sam malo s ljudima iz albanskog saveza, iz reprezentacije, u rujnu očekujem poziv. Pokazao sam se u Šibeniku i sad me svaku utakmicu prate", zaključio je Emir Sahiti.

Pogledajte najavu utakmice Hrvatska i Češka