Nogometaši Dinama večeras od 21.00 u Varšavi igraju uzvrat 3. pretkola Lige prvaka protiv čvrste Legije. Rezultat iz prve utakmice u Zagrebu 1:1 dovoljno govori o situaciji i trenutku u kojoj se Plavi nalaze, kakva je u biti ova utakmica.

Crvena Zvezda i Šerif za playoff

Ako Dinamo prođe i to treće pretkolo čekaju ga Crvena Zvezda ili moldavski Šerif. Stoga, svima je jasno kakav je ulog u svemu...

Za najavu utakmice Legije i Dinama nazvali smo poznatog hrvatskog nogometnog trenera, našeg stalnog komentatora Igora Pamića.

"U svakom slučaju, bit će ovo jedna otvorena utakmica. S tim da, treba to naglasiti, da je tu Dinamo puno individualno bolji. Ono što sam zamijetio iz prve zagrebačke utakmice je to da je Legija puno kompitabilnija i staloženija u fazi obrane. Znači, definitivno Legija ima jednu čvrstinu i gard. Međutim, prema naprijed nisu baš nešto. Imaju kvalitetu ali više razmišljaju o obrani. U prvenstvu Poljske oni isto zabijaju jedan-dva gola max. Ne treba od njih očekivati da će nešto posebno napasti. Dinamo mora biti razuman. Gol u gostima više ne vrijedi, to znamo, Dinamo mora biti pametan, Dinamo je svjestan da je bolji. Iako, znate kako je u nogometu, sve se u 90 minuta može okrenuti", govori nam Igor Pamić i nastavlja:

'Dinamo ne smije ući prebahato'

"Dinamo ako ne bude išao prebahato, bit će na kraju super. Kad kažem ovo bahato, to znači da su to takve utakmice doduše, ima se tu još puno igrati pa treba biti pametan, to je poanta. Uvjeren sam da će Plavi znati iskoristiti šansu. I drugo, ono što je najbitnije je to iskustvo. Kod Dinama, igrao bih na kartu iskustva. Legija nije naviknula na taj pritisak, Dinamo je. Uvjeren sam da će Dinamo proći. Bez nekih velikih iznenađenja, odlučit će individualna kvaliteta zagrebačke momčadi".

Više se uopće ne govori o Zvezdi. Jer, hladan tuš u prvoj utakmici sugerira i mami fokus samo na jedan zadatak, stepenicu koju se treba preskočiti, a koja nije lagana. I kod Dinama i kod Crvene Zvezde.

"To je odlično. Svi su nekako već bili od želje za tom utakmicom sa Zvezdom glavom unutra već. Tko zna, možfa je i to malo utjecalo, možda i nije. Međutim, taj okidač pretvorio se u borbu samo u jednom smjeru. Od želje, to je bio okidač jer su svi taj dvoboj počeli najavljivati, zaboravljajući svoje prve prepreke koje su se pokazale čvrstima. Zvezda u prvoj utakmici nije pokazala da je bolja. Šerif posljednjih godina je stabilan, ima određeni buđet, kvalitetu i Zvezdi neće biti lako. Iskreno, više bih volio da Dinamo igra protiv Šerifa", zaključio je Igor Pamić.