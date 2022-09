Argentinska nogometna reprezentacija u reprezentativnoj pauzi igrala je prijateljsku, pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Kataru koje će se održati za nešto više od mjesec dana. Lionel Messi ponovno je predvodio svoju zemlju do pobjede, u kojoj je postigao dva pogotka. Osvajatelji Copa Americe slavili su s 3:0.

Argentina je u vodstvo stigla već u 13. minuti, kada je za 1:0 pogodio novi napadač Manchester Cityja, Julian Alvarez. Messi je svoje pogotke zabijao u 86. i 89. minuti susreta. Prvo je krasno pogodio s nekih 20-ak metara, dok je tri minute kasnije prekrasno pogodio iz slobodnog udarca. Da stvar bude bolja, slobodni udarac je izborio upravo on.

Jamajka nije imala šanse protiv nabrijanih Argentinaca, koji su ponovno slavili svojeg heroja.

Sjajna su klapa

Messi je za Argentinu odigrao 164 utakmice, u kojima je postigao 90 pogodaka i podijelio 51 asistenciju. Inače, ovo je bila 35. utakmica u nizu u kojima Argentinci ne znaju za poraz. Potpuno šokantno zvuči da su posljednju utakmicu izgubili na Copa Americi prije više od tri godine!Tada, 2. srpnja 2019. bio je bolji Brazil, a od tada nitko ne može zaustaviti Argentince.

U 35 susreta bez poraza, Argentina je ostvarila 25 pobjeda i deset remija. Argentincima se tako smiješi veliki rekord, koji je postavila Italija prije nešto više od godinu dana. Aktualni europski prvaci nisu znali za poraz nevjerojatnih 37 utakmica za redom, u periodu od 2018. do 2021. godine. 35 utakmica bez poraza upisali su i Brazilci od 1993. do 1996. te Španjolci od 2007. do 2009. godine.

Argentina je na posljednjih nekoliko svjetskih prvenstava uvijek imala dobru, jaku momčad, punu velikih imena, ali nikada nisu izgledali i djelovali kao klapa. Ova Argentina izgleda upravo tako, a moguće da je ovo i posljednji "party" Lea Messija na svjetskim smotrama. Uz Messija, Argentina ima niz sjajnih igrača poput spomenutog Alvareza, Dybale, Lautara Martineza, Giovanija Lo Celsa, Angela Di Marije, Nicolasa Otamendija, Lisandra Martineza…