Nekadašnji plemeniti hit nogometaš poklonio se Modriću: 'On je genij. Ponavljam, genij'

James Rodriguez (33) kolumbijski je igrač koji je prije deset godina prešao iz Monaca u Real za 75 milijuna eura. U to vrijeme bio je četvrti najskuplji transfer u povijesti te treći najskuplji Realov ikad. James je u Real došao nakon sjajnih igara u francuskoj ligi i na SP-u 2014. na kojem je bio hit igrač, a Real mu je odmah dao broj 10, koji su do tada nosili velikani poput Ferenca Puškaša i Luisa Figa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rayo Vallecano u subotu igra gradski derbi protiv Reala. James je madridskom dnevnom sportskom listu Marci dao veliki intervju u kojem je jedna od tema bio i najbolji hrvatski nogometaš ikad Luka Modrić. On je od Jamesa naslijedio Realovu plemenitu desetku. James je o Luki kazao:

"On je genij. Ponavljam, genij. Imao sam prilike igrati s njim i kako godine prolaze, on je sve bolji i bolji. Što je stariji to je kvalitetniji. Kada sam igrao s njim, bio je jako, jako dobar, a danas je genij" nahvalio je James Modrića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Vlaović u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Sa 12. sam ostao bez majke, u bombardiranju mi je stradao djed, ali što te ne ubije, ojača te'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa