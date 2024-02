PREDSJEDNIK HAJDUKA JASAN / Jakobušić sarkastično komentirao Marićevu pressicu: 'Nebitni su'

Hotelska glazba i način hoda naslutili su sudački body language pun samopouzdanja prije nego su sedmorica članova komisije predvođena Brunom Marićem poslušali s medijima snimke i objasnili što se događa u kaosu utakmice. I zaključili da Hajduk nije oštećen. Hajduk, kažu, oštećen nije, ali Hajduk, kažu, radi presing... A nekim je sporan jezik, odnosno psovke. No hajdučki puk se i dalje pita - kako je VAR soba utvrdila zaleđe Filipa Uremovića ako nisu imali snimku kojom neupitno dokazuju? Na konferenciji za medije bilo je tehničkih poteškoća, nekoliko minuta tišine, i to je iskoristio Hajduk kako bi se narugao. Klub je objavio video i post u kojem piše predsjednik sudačke komisije: Važna nam je komunikacija i onda objava sudaca dok čekaju video uz psovku na kraju. No je li ovo kraj VAR leaksa ili nas čeka još snimaka? Ova takozvana afera nije otkrila ništa epohalno, već je samo uskovitlala niske strasti kojih je ionako previše. Kakogod, suci će biti pod još većim povećalom pa je najbolje da svi klubovi svoje ambicije riješe na terenu unutar 90 minuta. Na kraju, na sve se osvrnuo i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić: "S obzirom na ulogu Sudačke komisije, mislim da imaju preveliku vidljivost. Odavno su opterećenje za hrvatski nogomet. Traže da im vjerujemo. Odavno im mnogi ne vjeruju, i to s razlogom. Odavno su izgubili kredibilitet. Ne bih o njima, oni su nebitni. Ovdje je sve na onome tko donosi odluke i upravlja Komisijom, a to je predsjednik Marijan Kustić", rekao je između ostalog Jakobušić.