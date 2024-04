Dinamo u 30. kolu HNL-a u subotu od 19 sati gostuje kod Gorice gdje će loviti četvrtu uzastopnu pobjedu.

"Dugo nismo imali tjedan dana od utakmice do utakmice. To vrijeme iskoristili smo tako da se dobro regeneriramo, zadovoljan sam s načinom na koji smo odradili taktičke treninge sa željom da u nekim detaljima budemo još bolji na terenu. Pripremili smo se kao za svaku utakmicu, analizirali smo suparnika, Gorica nam je ove sezone otkinula pet bodova tako da smo dosta oprezni, ali istodobno i svjesni svoje snage, mogućnosti i dobre forme. Moramo tako nastaviti kako bismo i dalje lovili vodeću Rijeku. Moramo sve napraviti kako bismo osvojili tri boda", istaknuo je trener Plavih Sergej Jakirović kojeg će na suprotnoj klupi dočekati njegov vjenčani kum Rajko Vidović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dinamu je uvijek bilo zahtjevno u gostima protiv Gorice bez obzira na to s kakvom momčadi zaigrao, svi se protiv nas žele pokazati u najboljem svjetlu, skrenuti pažnju na sebe. Rajko se, naravno, bori za sebe i svoju momčad i sve će napraviti da nam maksimalno oteža posao što je prirodno i normalno. Naravno, na nama je da s punom koncentracijom i fokusom uđemo u utakmicu, da što prije tražimo pogodak kako bismo je odveli u naš smjer. Zadnji put mi je doista teško pao taj poraz, imali smo 24 udarca na gol, vodili smo s 1:0 i na kraju smo izgubili u završnici. To je nogomet, sve je moguće, ali i to nam je pokazatelj da neće biti nimalo jednostavno i da moramo biti maksimalno usredotočeni kao, uostalom, i u svakoj utakmici. Rajko je donio nešto svoje, krase ga pošten rad i pristup. I oni su sad malo pragmatičniji, ne igraju se više u zadnjoj liniji kao prije. Očekujem da budu maksimalno motivirani."

Dotaknuo se Jakirović i kadra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi su na dispoziciji, vidjet ćemo što će biti s Morenom Živkovićem, bio je na poštedi, u četvrtak je odradio malo normalniji trening. Izvan pogona je Ronaël Pierre-Gabriel, ali gledajući kako se odvija terapija i kako je dobro podnosi, vjerujem da će izostati samo u ovoj utakmici. Imamo još dvojicu rovitih igrača pa ćemo nakon treninga odlučiti o kompletnom sastavu."

Za kraj se dotaknuo navijača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Navijači su uz nas cijelu sezonu, bez obzira na naše uspone i padove, bodre nas, a dodatno su se motivirali i nakon naših pobjeda u dvama derbijima. Drago mi je da dolaze na stadion, naše je da dajemo maksimum i da ih, uz njihovu gromoglasnu podršku, obradujemo dobrom igrom i pobjedom", zaključio je Jakirović.