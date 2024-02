Dinamo će u četvrtak od 18.45 sati ugostiti Betis u uzvratnoj utakmici nokaut faze Konferencijske lige. Prvu utakmicu je Dinamo pobijedio s 1:0 u Sevilli prošlog tjedna.

Press konferencija trenera Sergeja Jakirovića počela je od 17 sati s Maksimira.

"Ne očekujem lakšu utakmicu bez obzira na našu prednost od 1:0. Očekujem da će se Betis mobilizirati i da će nas pokušati od prve minute napasti i pritisnuti. No i mi imamo svoj plan igre, vidjeli smo tamo da možemo većinu utakmice držati posjed, da možemo biti puno mirniji na lopti u završnici. Morat ćemo biti još okomitiji i brži, a u fazi obrane plitki i kompaktni, pogotovo na bokovima da igramo odgovornu igru dva na dva, to je Betisov forte i oni to cijelo vrijeme pokušavaju, naravno i preko lutalice Fekira, kojeg ćemo morati staviti pod kontrolu, on daje impuls cijeloj toj momčadi. Vraća im se Bakambu, gledali smo ga protiv Alavesa, dobar igrač, morat ćemo obratiti pažnju na njega u smislu brzine i napada na prostor."

Uzvrat je probudio zanimanje Dinamovih navijača koji su u nešto više od 24 sata slobodne prodaje razgrabili sve dostupne karte. Dinamo je čak otvorio i dio južne tribine kako bi imao što glasniju podršku u važnoj utakmici.

"Jako je dobar osjećaj igrat pred punim tribinama. Svi moramo biti spremni i bit ćemo", rekao je Perković.

Jeste spremni igrati stopera ili lijevog beka?

Što god trener kaže.

Trener Jakirović kratko se osvrnuo na stanje u momčadi.

"Zdravstveno stanje je dobro, nemamo ništa manje problema nego Betis. Ima nekoliko ozlijeđenih, Ogiwara je out za ovu utakmicu, ali svi su spremni za veliku utakmicu koja nas čeka. U prvoj utakmici smo pokazali da im možemo parirati i smatram da se može igrati s njima. Oni će biti ti koji trebaju riskirati, izjavio je Jakirović pa dodao:

"Svi igrači dobro treniraju. Volio bih da su Kaneko i Špikić konkretniji i da imaju bolji učinak. Želim da više pokušavaju 1 na 1, makar svaki puta izgubili loptu. To je današnji nogomet i mi trebamo okomitost."

Osvrnuo se i na borbu za naslov u HNL-u te kako ona utječe na pripremu europske utakmice.

"Imamo 68 sati nakon utakmice za pripremiti se za Rijeku, ali nema preskakanja utakmica. Svaka utakmica je važna i želiš svaku pobijediti. Mi želimo proći sutra i pobijediti u svakoj utakmici. No, trenutno nam je samo Betis u glavi, a nakon Betisa se okrećemo Rijeci i domaćem prvenstvu. U četvrtak nismo uživali u pobjedi, nego smo se odmah okrenuli Varaždinu. Tako će biti i ovaj put. Uvijek je u Dinamu tako, nema vremena za uživanje u pobjedi i žaljenje za porazom, odmah je nova utakmica gdje se traži pobjeda. Sad protiv Varaždina smo imali devet novih igrača pa je opet bio pad. Zadnjih deset minuta je bio cirkus zbog tog kaznenog udarca. Da njega nije bilo, ne bi bilo ništa kao i prvih 80 minuta", rekao je trener Dinama.

Kazao je što treba njegovoj momčadi za prolaz protiv Betisa.

"Mislim da moramo još bolje reagirati u prekidima u obrani. S odbijenim loptama smo imali problema. Volio bih da imamo više dodavanja u posjedu. Mogli smo to i u prvoj utakmici, samo da smo bolje reagirali u nekim situacijama", zaključio je Jakirović.

