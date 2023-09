Hrvatski nogometni prvak Dinamo uvjerljivom pobjedom 5-1 protiv Astane otvorio je natjecanje u skupini C Konferencijske lige.

Nakon što je kroz povijest igrao Kup/Ligu prvaka, Kup UEFA/Europsku ligu, Kup pobjednika kupova i Kup velesajamskih gradova, Dinamo je večeras prvi put u svojoj povijesti zaigrao i u Konferencijskoj ligi, natjecanju pokrenutom 2021. godine.

Do trećeg po jačini europskog natjecanja, Dinamo je došao nakon što je ispao u 3. pretkolu Lige prvaka od AEK-a, te play-offu Europske lige od praške Sparte.

Na otvaranju natjecanja u skupini C Plavi su na stadionu Maksimir porazili Astanu sa 5-1. Bio je to njihov već treći međusobni ogled nakon što su slavili i ovoga ljeta u obje utakmice 2. pretkola Liga prvaka.

"Čestitam dečkima na ozbiljnoj utakmici, nije bilo jednostavno. Da smo zabili gol odmah na počeku susreta bilo bi malo lakše. Dobro su se branili. Znali smo da moramo biti strpljivi. U poluvremenu smo se dogovorili da idemo po drugi gol, što nam je olakšalo. Nakon toga smo kontrolirali utakmicu. Volio bi da smo u defanzivi bili malo čvršći," kazao je Dinamov strateg Sergej Jakirović.

Dinamo je prva dva gola zabio iz jedanaesteraca, a oba je sigurno realizirao Bruno Petković. Zanimljivo, Dinamov trener ne gleda izvođenje kaznenih udaraca.

"Kada sam igrao izvodio sam jedanaesterce, ali sada ih ne mogu gledati. Pogotovo one iz Osijeka. To mi je stresno. Vjerujem izvođačima, nisam praznovjeran, ali to mi je postala neka moja tradicija."

Prokomentirao je i sjajan gol Marka Bulata iz slobodnog udarca.

"Marko sjajno izvodi prekide, dopuštam igračima da se dogovore. Nema ovdje ega, svi su podređeni momčadi i tko se bolje osjeća taj puca," naglasio je.

Jakirović se osvrnuo i na igru obrane.

"Volio bi da smo čvršći i gušći. Ovdje sam mjesec dana, nemamo vremena niti za trening. Sve ćemo dobro analizirati i pokazati i u bućnosti poraditi na tome."

Jakirović je naglasio kako su veliki obol pobjedi donijeli i igrači s klupe.

"Vrlo je važno kako završimo utakmice. Trudimo se da svi imaju minutažu, imam puno utakmica i svaki je igrač važan. Dobro smo mijenjali, dečki koji su ušli bili su kvalitetni, to je dobro za momčad."

Poručio je kako je nakon samo jedne odigrane utakmice rano za prognoze.

"Još je radno za neke prognoze. Dečki su motivirani, svi žele pobjeđivati. Želimo gupnu fazu odigrati što bolje možemo, idemo utakmicu po utakmicu," poručio je na kraju.

