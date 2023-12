Aktualni hrvatski nogometni prvak Dinamo u susretu je 18. kola HNL-a na stadionu u Maksimiru ostvario tešku 1-0 (0-0) pobjedu protiv uvjerljivo posljednjeg Rudeša te tako stigao na drugo mjesto ljestvice. Jedini gol postigao je Sandro Kulenović (76).

Drugi Dinamo sada ima 33 boda, jedan više od treće Rijeke, a sedam manje uz dvije utakmice manje od vodećeg Hajduka. Rudeš je ostao na dnu s četiri boda, 13 manje od osmog Varaždina i devetog Slavena Belupa.

"Odigrali smo loše prvo poluvrijeme, baš za zaborav, bez željenog intenziteta, agresivnosti, čvrstine u duelima i napadačke ideje, Rudeš nas je mogao kazniti u protunapadima. Nismo se držali dogovora, kao da smo igrali u drugoj brzini, ne mogu objasniti zašto je to bilo tako. Imali smo u poluvremenu žustar razgovor u svlačionici, bolje smo izgledali u nastavku i zabili smo taj gol za pobjedu, najvažnije je da smo osvojili sva tri boda", započeo je dojmove nakon utakmice Sergej Jakirović koji se osvrnuo na problem u pristupu utakmici.

"Možda je i to razlog, doista je u nekim trenucima to izgledalo ležerno, kao da vodimo 3:0, a ne da tražimo vodstvo. Još se jednom pokazalo da se nikoga ne smije podcijeniti. U poluvremenu sam mogao napraviti kudikamo više izmjena, no odlučio sam se samo za jednu. Moramo igrati bolje, više nemamo pravo na pogrešku i u dvije preostale utakmice do kraja jeseni moramo napraviti sve za dobar rezultat."

Danas je priliku na golu dobio Ivan Nevistić.

"Veseli me Nevistićeva dobra forma, trebaju nam dvojica dobrih vratara, vidjet ćemo tko će stati između vratnica. Sretan sam i zbog Kulenovićeva prvenstvenog prvijenca, drago mi je da mu je 'procurilo', a pohvale svakako opet zaslužuje i Kaneko, asistirao je za pogodak. Neće biti nikakvog kalkuliranja sa sastavom protiv Ballkanija, dužni smo našim navijačima nakon loše partije u Prištini i moramo učiniti sve kako bismo prezimili u Europi. A onda ćemo razmišljati o Hajduku", zaključio je Jakirović.

Trener Rudeša Davor Mladina je istaknuo:

"Mogu biti zadovoljan prezentacijom svoje momčadi, ali jasno je da nisam zadovoljan rezultatom. Bolje smo izgledali u prvom dijelu, kad smo i stvorili nekoliko šansi. Da smo poveli, možda bi Dinamo bilo nervozniji, tko to zna… U nastavku je Dinamo uveo kvalitetnije igrače od onih koji su do tada bili na terenu, to se i vidjelo, bili smo pod stalnim pritiskom i na kraju nismo izdržali. Primili smo taj pogodak, ali moram čestitati svojim igračima, koji su odigrali dobru utakmicu. Što nam nedostaje? Nekoliko iskusnih prvoligaških igrača, nadam se da ćemo u zimskom prijelaznom roku povući neke poteze."

