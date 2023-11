Dinamo je u utorak doputovao u kazahstansku Astanu, a danas su odradili trening na stadionu gdje će sutra igrati susret 5. kola Konferencijske lige. Susret je najavio na konferenciji za medije trener Dinama Sergej Jakirović.

Jakirovića su domaći novinari pitali o razlozima krize Plavih:

"Bila je to rezultatska kriza, jer smo u većini tih utakmica dobro igrali, ali nismo realizirali stvorene šanse. Imali smo dosta peha, izostali su zgodici, a s druge smo strane, pak, primali jeftine pogotke. Zbog svega toga je, dakako, patio i rezultat, a najlošiju smo utakmicu odigrali u Prištini.

K tome, od utakmice s Astanom u Zagrebu bili smo bez najboljeg igrača, Brune Petkovića, koji strahovito mnogo znači za našu igru, nisam ni ja vjerovao da će nam toliko nedostajati. Nadam se da ćemo u četvrtak odigrati dobru utakmicu, te da ćemo biti efikasni, osvajanje tri boda naš je imperativ.

Pobjeda protiv Osijeka došla nam je u pravom trenutku, udahnuli smo samopouzdanje i od prve ćemo minute u četvrtak pokazati pobjednički gard. Najvažnije je da i dalje sve držimo u svojim rukama, s dvije pobjede osvojit ćemo drugo mjesto u skupini", kaže Jakirović.

Upitan je i jesu li se dobro pripremili za ovu utakmicu.

"Naravno. Dobro poznajemo Astanu, triput smo ove jeseni sezone igrali s njima, a trojica Hrvata nositelji su igre u toj momčadi. Vratar Čondrić branio je kod mene u Zrinjskom kad sam bio trener mostarskog kluba, o Lončaru i Tomasovu također nema tajni, kvalitetni su igrači. Znamo gdje je Astana najopasnija i vjerujem da ćemo znati osujetiti njihove napadačke pokušaje".

Otkrio je i je li zadovoljan onime što je dosad ostvario s Dinamom.

"Došao sam napraviti Dinamo još boljim! Zadovoljniji sam igrama nego rezultatima, ali rezultat je najvažniji, a on zasad 'trpi'. Sve mi to teško pada, ne mogu se sjetiti da sam imao toliko poraza u posljednja tri kluba u kojima sam radio prije Dinama.

Ali, to je sve iskustvo koje me nadograđuje kao trenera i nadam se da ćemo se uskoro dignuti. Moramo izdržati do zimskog prijelaznog roka i pojačati se na deficitarnim pozicijama, pa onda na proljeće odigrati bolje nego što smo igrali ove jeseni. Ne razmišljam o odlasku, svi smo u klubu svjesni situacije u kojoj se nalazimo", rekao je Jakirović, dodavši da je Josip Drmić otputovao u Njemačku na liječnički pregled bolnoga koljena.

Utakmica je na rasporedu sutra od 16.30.

