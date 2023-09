U posljednjem susretu devetog kola SuperSport HNL-a Dinamo je na gostovanju u Kranjćevićevoj ulici pobijedio "fenjeraša" Rudeš sa 5-1.

Plavima sada slijedi okršaj protiv Ponikava u Kupu, a nakon utakmice u Gajnicama pred Dinamom je najveća moguća utakmica u hrvatskom nogometu, veliki HNL derbi protiv Hajduka na Poljudu.

"Već smo pričali da trebamo biti jako ozbiljni i koncentrirani. Dobit će neki drugi igrači šansu, što prinudno, što zbog toga što želimo vidjeti ostale igrače koji nisu još igrali. Želim da se dobro prezentiramo i da napravimo sve kako bismo prošli".

Trener aktualnog prvaka Sergej Jakirović nije mogao u posljednjoj utakmici računati na Brunu Petkovića i Stefana Ristovskog, ali je najavio da bi za derbi, koji je na rasporedu u nedjelju, trebao imati sve igrače na raspolaganju.

"Znamo da će tu biti dobra atmosfera, ali to nas sigurno neće impresionirati. Bit će tu puno naših navijača, moramo ih razveseliti novom pobjedom. Sada smo u dobrom stanju, atmosfera je odlična, te pobjede nam bildaju samopouzdanje. Poslije svake utakmice imamo nekoliko premorenih igrača, to je očekivano. Imamo još tri dana do Poljuda, vjerujem da će nam svi tamo biti na dispoziciji, uključujući Petkovića.

Vjerujem da ćemo se i u Splitu prezentirati u dobrom svjetlu, da ćemo ispoštovati sve što se dogovorimo i napraviti dobar rezultat. To je tek 10. kolo, ništa se neće riješiti derbijem u Splitu, puno je utakmica do kraja sezone, ali nam je sa psihološke strane važno dobro odigrati derbi.

'Vidoviću je nebo granica'

Ističe psihološku važnost utakmice: "Sigurno da bi značila puno, znamo gdje smo bili, pogotovo kad sam došao nije bila bajna situacija. Dečki su pokazali kako su karakterni i motivirani, žele još puno toga pokazati na terenu. Ako ćemo prije derbija na raspolaganju imati sve raspoložive snage, bit ću na slatkim brigama, vidjet ćemo tamo u petak. Ali to je san svakog trenera, imati što više kvalitetnih opcija."

Za kraj, osvrnuo se na sjajnu formu Gabriela Vidovića: "Mislim da je to taj njegov mentalitet, kad ste godinama igrač Bayerna, oni vas cijelo vrijeme pripremaju za najviše razine. Nisam očekivao da će se ovako brzo prilagoditi, ali to je dokaz da je naša ekipa normalna, svlačionica jako dobra. Ti dečki su svakog novog igrača jako dobro prihvatili, Gabrielu to na terenu puno znači. A još je u prvom nastupu protiv Slaven Belupa zabio gol. Samo neka raste, on je 2003. godište, pred njim je velika budućnost. Daj mu Bože zdravlja, nebo mu je granica."

