Nakon reprezentativne stanke vraća se domaće prvenstvo. Aktualni prvak Dinamo ide na gostovanje kod Gorice pa je pred kameru RTL-a ekskluzivno stao trener Modrih, Sergej Jakirović. Dva tjedna drila stavio je pred svoje igrače kako bi šarena forma prerasla u nešto konkretno. Vezani porazi u derbiju i od Balkanija mnogi su vidjeli kao jasan znak velike Dinamove krize, no Jakirović je miran ususret Gorici.

"Ne bi rekao da je u krizi. Rekao bi da uslijed odlazaka koji su se dogodili gdje možda nismo u prijelaznom roku reagirali jer nismo mogli dovest igrače koje smo željeli. Ja sam rekao da ne želim kukati, imamo to što imamo, s čim raspolažemo, to su za mene najbolji igrači samo oni su ti koji moraju na terenu pokazati da su dostojni dresa Dinama i svega onoga što Dinamo nosi", rekao je Jakirović.

U nastavak prvenstva, Jakirović kreće bez Petkovića, koji je obnovio ozljedu u utakmici protiv Turske pa se pojavila priča kako je tu zaiskrilo na relaciji Dalić-Jakirović.

"Za mene čista izmišljotina zato što sam ja s izbornikom na stalnoj vezi bio i prije utakmice i nakon utakmice gdje smo, ajmo reći, razmijenili iskustva što se Brune tiče. Bruno nije u idealnom stanju, morat ćemo ga dozirati i onog trenutka kada struka procjeni da je on sto posto spreman, vratit ćemo ga na teren", objasnio je trener Modrih.

Zbog pehova s ozljedama, Jakirović ne želi više ništa prepustiti slučaju. Siječanj bi trebao donijeti i ozbiljna pojačanja.

"Moramo se pripremiti. A, B, C opciju na određenim pozicijama gdje smo deficitarni, gdje se želimo pojačati i isključivo dolaze u obzir pojačanja koja će biti za prvih jedanaest", dodao je.

Osvježenje je najavio i izbornik Dalić. Kandidata ima i u Dinamu, ali i podrške nakon poraza od Turske i Walesa.

"Mislim da je još prije to bio Josip Mišić, još prije s obzirom na sve prikazano do sada i ovo što ja gledam U21, to je sigurno Martin Baturina. Ne zaboravimo da smo mi pet godina išli uzlaznom putanjom cijelo vrijeme. Dosta ekipa dobrih pobijedili i sada radi dva poraza da baš ništa ne valja, ne bih se baš složio."

Složio se Jakirović da je Dinamo protiv Balkanija podbacio. Kakav stav Modri imaju prema Konferencijskoj ligi, jasno će se vidjeti u sljedeće dvije utakmice s Viktorijom Plzen.

"Cilj je sigurno proći grupu, mi se moramo tako postaviti. Fokus je na tome da probamo pobijediti kući kako bi uhvatili totalno priključak jer poslije imamo s njima u Plzenu gdje ćemo vjerojatno igrati za prolaz", zaključio je Jakirović.

Ispred Dinama je važnih mjesec dana u kojima se nude laki bodovi, ključne utakmice u Europi i tek jedan derbi do reprezentativne pauze. Šampionski sprint mora biti besprijekoran.

