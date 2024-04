Nogometaši Dinama upisali su osmu prvenstvenu pobjedu u nizu, na gostovanju su ove subote u utakmici 32. kola HNL-a pobijedili Varaždin 1-0 (0-0).

Dinamo je time, kao i u prošlom kolu, barem privremeno skočio na prvo mjesto ljestvice. Uz utakmicu više ima i jedan bod prednosti u odnosu na Rijeku koja će susret ovog kola odraditi u nedjelju kada gostuje kod Lokomotive.

U Varaždinu je pogodak vrijedan tri boda postigao Gabrijel Vidović u 46. minuti. Varaždin je ostao na šestom mjestu ljestvice.

Nakon utakmice, Sergej Jakirović je na press konferenciji komentirao pobjedu.

Kako ste proživjeli sve silne promašaje svoje momčadi?

Ha, teško kad znam da nam treba drugi gol. Sigurno da ću burno reagirati, to je nogomet, to su emocije. Bio bih sretniji da u tim situacijama, kao ona Sučićeva, pucamo po golu.

Kolika prednost vam je što ste barem 24 sata na prvome mjestu?

Sigurno je plan bio danas biti prvi, ali Rijeka igra sjajno cijelu sezonu i sigurno nas čeka teška utakmica sljedeći tjedan.

Pierre-Gabriel?

Nije igrao iz taktičkih zamisli, spreman je i bit će u konkurenciji za sljedeći vikend.

Petković nije dao gol u travnju, kako vidite njegovu ulogu od promjene formacije?

Vidim ga jako dobro, paše cijeloj momčadi. Bruno ima slobodu, to dobro koristi, a i mogao je par puta šutirati. No, on je takav igrač, voli asistencije, iako bih volio da češće šutira kad mu je otvoren šut.