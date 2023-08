Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u Europsku ligu nakon što su u uzvratnom susretu play-offa izgubili u Pragu od Sparte sa 1-4 ispustivši tako 3-1 prednost iz Zagreba.

"Želio bih čestitati Sparti na pobjedi i prolazu. Bili su bolji suparnik, ne znam zašto smo tako loše reagirali u prvom poluvremenu. Primili smo gol, onda su oni zahvaljujući publici dobili krila. Drugi gol iz prekida, inferiorni smo bili visinom. Pokušali smo u drugom dijelu, uspjeli smo zamjenama poboljšati igru. Žao mi je što Ljubičić nije zabio kod 2:0, a onda smo primili i treći gol", započeo je Sergej Jakirović pa nastavio:

"Bili smo dobri, kontrolirali utakmicu, imali neke šanse. A onda smo primili četvrti gol, ja još nisam vidio što se dogodilo, kako to objasniti, iz auta gol ili što je već bilo. Bilo je teško očekivati da ćemo zadnjih pet minuta opet izaći iz tog minusa. Ali moramo se brzo dignuti za ono što slijedi, nema više vraćanja na ovo."

"Najteži poraz u mojoj karijeri"

"Ovo mi je svakako najteži poraz u karijeri, bilo je još teških poraza, ali nije nikad bilo ovako važno. Jedini mi je upitnik zašto smo bili tako prazni u prvom poluvremenu, što se dogodilo. Zato smo i reagirali na poluvremenu. Nismo mislili da će biti lako, znali smo da nas čeka dobar protivnik. No nemamo vremena za plakanje, treba izvlačiti pouke. Izvlačimo ih, nažalost, iz svojih grešaka", rekao je pa odgovorio na pitanje zašto Dinamo prima golove pred sam kraj utakmice:

"Ne vjerujem da je stvar kondicije, pali bismo prije da je to i pitanju. Čak smo u nastavku bili i više na lopti od njih, kao da su oni imali problem s kondicijom. Može biti posljedica psihološkog stanja, ali i za to nema razloga, dvije pobjede dale su nam samopouzdanje, podignule nas. Svima nam je teško, ali moramo se izvući iz ovoga. Poraz nije lagan, no čeka nas Osijek", zaključio je Dinamov trener.

Podsjetimo, slično je izjavio i njegov prethodnik Igor Bišćan nakon ispadanja od AEK-a u Grčkoj što mu je bila posljednja utakmica na klupi Dinama.

"Izuzetno sam ponosan trener u ovom trenutku. Utakmica je bila odlična u svakom pogledu. Bila je to jedna od onih u kojoj smo igrali sa svim srcem, ali također bistrog uma. Uspjeli smo uz pomoć nevjerojatnih navijača iza nas" započeo je trener češkog sastava Brian Priske za O2 TV nakon utakmice.

"Dobro smo odradili svih 90 minuta, dečki su se stvarno borili i davali sve od sebe. Kad se činilo da će Dinamo iz pritiska zabiti drugi gol, pojavio se

"Dobro smo odradili svih 90 minuta, dečki su se stvarno borili i davali sve od sebe. Kad se činilo da će Dinamo iz pritiska zabiti drugi gol, pojavio se Olatunji. Ali da smo tako dobro otvorili utakmicu, golom u drugoj minuti, to stvarno nismo očekivali", priznao je Priske čija će Sparta po treći put u posljednje četiri sezone igrati u glavnoj fazi drugog najprestižnijeg europskog natjecanja.

