Nogometaši Dinama upisali su drugi poraz u nizu u skupini C Konferencijske lige, češka Viktoria Plzen pobijedila je u trećem kolu, u Zagrebu, s minimalnih 1-0 (0-0).

Jedini pogodak postignut je u 69. minuti, a gol vrijedan tri boda dao je Tomaš Chory iz jedanaesterca. Kriza tako i dalje trese hrvatskog prvaka koji je u svim natjecanjima izgubio četvrtu utakmicu u posljednjih šest nastupa.

Trener Dinama Sergej Jakirović komentirao je novi poraz Dinama: "Teška večer još jednom. Nisam bio zadovoljan u prvom dijelu. Sve ono što smo se dogovarali nije funkcioniralo. Tražio sam da se raširimo, da napadamo prostor, nismo to prepoznavali. Možda je samo bila jedna prilika, tu je požurio kod lopte za Emrelija. Probili su nas, nismo ih zatvorili… Špikić i Moharrami nisu mogli, probali smo s tri stopera, morali smo na kraju, nakon gola otići u 4-4-2. Žao mi je šanse Vidovića, to je bilo ono što smo tražili, a pucali smo direktno u vratara. Bio je naputak da više pucamo…", rekao je i dodao:

"Penal? Mi smo to gledali, prelagano je to sudio. Engleski sudac je, očekivao sam da će pustiti čvršću igru. Na kraju je bilo stihijski… Kao da je začarano ovo sve skupa, teška je to situacija za nas sada. Situacija nije izgubljena, dođe stres i čudne reakcije kad je nešto lagano, mi to zakompliciramo. Volio bih da je to sve brže, da brže igramo, danas nije išlo."

'Dao sam svima da igraju'

"Samo se mi sami možemo izvući, nitko drugi. Dao sam svima da igraju, sve kombinacije vrtimo. Ne mogu vjerovati da toliko ovisimo o Petkoviću. Vrtimo, probavamo s Drmićem, Kulenovićem, drugima, ali ne možemo zabiti. Samo se mi sami možemo izvući, nitko drugi. Fali nam kompaktnosti, čvrstine u duelima. Ne mogu dečkima ništa zamjeriti, daju sve od sebe. Moramo ići dalje, gledati prema drugim utakmicama, već za dva dana je Lokomotiva", zaključio je Jakirović.

Nakon utakmice Marko Bulat dao je izjavu za Arena Sport: "Drugi poraz, opet naša prosječna partija, ne znam što se događa, crni oblak se nadvio nad nas. Ne možemo zabiti nijednu šansu, golman nam obrani ili pogodimo stativu. Žao mi je navijača, igrača i stožera. Ovo nije predstava kakvu navijači zalužuju. Krenuli smo stvarno dobro, imali smo šansi, ali golman je obranio nevjerojatno. Napravili smo glupost nakon prekida koji smo sto puta obranili. Baš sam razočaran."

Gabrijel Vidović stao je pred kamere: "Cijelu smo utakmicu smo izdominirali, imali prečku, stativu. Neće nas ta sreća, neće nas taj gol. To je čista nesreća, kad nas jednom krene neće nas stati."

Stefan Ristovski: "To je nogomet. Jednostavno, kad ne zabiješ, primiš. Pričali smo da ne možemo zabiti. Žao nam je, neće nas. Ispričavam se navijačima na lošim rezultatima koje smo postigli. Moramo gledati naprijed, biti jači. Nositi Dinamov dres, moramo shvatiti što to znači. Čak i kad igraš prijateljsku utakmicu, moraš shvatiti da zaslužuješ nositi taj dres. Kao što sam rekao i na press-konferenciji, Viktoria je iskusna europska ekipa. Nisu nas iznenadili, znali smo da imaju brz protok lopte… Sve smo znali, ali piše se i pamti ovaj rezultat, poraz. Čeka nas HNL za vikend. Prvo mjesto u skupini je izgubljeno, ali mi moramo proći, to je naš cilj."

