Dinamo je u zaostaloj utakmici 5. kola HNL na Maksimiru pobijedio Varaždin 2-1 te tako šest kola prije kraja stigao na samo dva boda zaostatka za vodećom Rijekom.

"Od prve sekunde smo kontrolirali utakmicu i odigrali dobro. Žao mi je jedino što se ne nagradimo učinkom da odemo na veću razliku. Ovako smo se uveli u nepotrebnu nervozu i neizvjesnost u zadnjih 15 minuta kad smo napravili nekoliko vezanih grešaka. Ali, najvažnije je da smo uzeli sva tri boda", rekao je trener Dinama, Sergej Jakirović pa pojasnio:

"Nije nam bio cilj povući se u zadnjih 15 minuta. Igrali smo doma i željeli zabiti što više golova. Ali, kad ne zabiješ toliko, uvuče se neka nervoza. Zato smo i promijenili formaciju, ali nije lako promijeniti sustav kad su dečki naviknuli na nešto drugo. Nakon Poljuda smo odlučili da ćemo tako dalje igrati. Zasad izgleda stvarno dobro, stavljamo protivnika pod pritisak. Ima i Petković više rješenja kad ima još jednog igrača uz sebe, ali ima i još automatizama koje moramo doraditi i bit će to sve još bolje", rekao je Jakirović pa dodao:

"I Vidoviću odgovara ovaj sustav. Tražim povratnu informaciju od igrača, a on ima taj radni dio, nije mu problem istrčati koliko treba. I sad ima potpunu slobodu u fazi napada, opasan je, zabio je prekrasan pogodak. I već sam rekao da imamo profile igrača kojima odgovara ovaj sustav. Hoće li ostati kod nas? Imat ću svoje mišljenje na tu temu, ali to je pitanje za sportski sektor."

Rekao je trener Plavih par riječi i o Ogiwari.

"Nema bržeg igrača od njega u HNL-u. Ali, to su takvi pehovi s njegovim gležnjem, to mi je nevjerojatno. Ušao je sad u puni trening, puno je propustio, sigurno ćemo mu pokušati dati još više minuta do kraja sezone, koliko ćemo moći."

Upitan je Jakirović i o tome hoće li, osvoji li Rijeka naslov, zatražiti i medalju na koju ima pravo jer je bio trener na početku sezone.

"Mene zanima samo medalja s Dinamom i vjerujem da ću je dobiti", poručio je Jakirović.