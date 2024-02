Dinamo će u nedjelju u 24. kolu HNL-a na Maksimiru ugostiti Rijeku.

Gosti na Maksimir stižu kao vodeća momčad HNL-a s 50 bodova, dok su Plavi treći s 44 boda, ali i utakmicom manje u odnosu na konkurenciju.

Dvoboj je najavio trener Dinama Sergej Jakirović koji je u uvodu rekao:

"Igramo pravi derbi, Rijeka ima pet pobjeda u proljetnom dijelu prvenstva i sjajno igraju. Imaju odličnu atmosferu, ali i mi smo u dobrom stanju nakon Betisa, imamo trening popodne pa ćemo vidjeti za koga ćemo se odlučiti. Očekujem dobru utakmicu, važno je da pokušamo napraviti sve za pobjedu pred našim navijačima. Nadam se da ćemo odigrati dobro kao zadnje utakmice, izuzev Varaždina, a morat ćemo izaći s dobrom energijom, smanjiti prostore među linijama jer je Rijeka tu jako opasna."

U slučaju pobjede Rijeka bi Plavima pobjegla na devet bodova prednosti.

"Imamo još 14 utakmica s tom i ima dosta bodova u igri, ali sigurno bi dosta toga utjecalo na psihološku stranu. No, ja sam baš uvjeren da ćemo dobro odigrati i uzeti tri boda."

Nepoznanica nema puno.

"Karte su poznate. Igramo četiri puta međusobno u sezoni, svi znaju mane i vrline, a sve ovisi o dnevnoj formi, kako si raspoložen kada se probudiš taj dan. Rijeka ima sjajne individualce, poput Pjace, koji bi po mom mišljenju igrao u Realu da nije bilo problema s ozljedama. Tu su Pašalić, Ivanović, Marić, Fruk… Morat ćemo biti koncentrirani, ali pokazali smo da možemo jako dobro parirati na visokom nivou. Bi li nekog od njih htio u Dinamu? Nezahvalno je govoriti, imamo i mi dobrih igrača. Iz Rijeke pamtim samo sretne dane, a bilo ih je jako puno."

Ozljede?

"Trudimo se za Bulata i Ogiwaru, vidjet ćemo hoće li moći trenirati. Oni su out, plus svi otprije, ali vraća se Stojković. On bi trebao ući u momčadski trening ovih dana, ali nećemo žuriti s njim. Rog se također dobro oporavlja i očekujemo da će biti spremni u onoj reprezentativnoj pauzi."

Pobjeda protiv Betisa podigla je atmosferu.

"Pobjeda znači jako puno. Pokazali smo da možemo biti na visokom nivou i vjerujem da ćemo biti dobri energetski. Rijeka može malo taktizirati, vodeća je i morat ćemo biti na jako visokom nivou da ih pobijedimo. Hvala navijačima na četvrtku i sjajnoj atmosferi od prve do zadnje minute, maksimalna podrška. Tako će biti i sutra i nadam se da ćemo ih razveseliti dobrom igrom i pobjedom."

