Dinamo je, pošto je osigurao novi naslov prvaka i dogovorio veliko slavlje nakon utakmice zadnjeg kola u nedjelju, sve bacio na uzvratnu utakmicu finala Kupa protiv Rijeke u srijedu na Rujevici.

Prilika je to Plavima da turbulentnu sezonu završe s dvostrukom krunom, a sami vole istakunti kako bi se zapravo radilo o trostrukoj uzmemo li u obzir i Superkup na početku sezone. Prva utakmca u Maksimiru završila je bez golova, a važno je istaknuti kako u finalu vrijedi pravilo u gostima. Utakmicu je najavio trener Dinama, Sergej Jakirović.

"Baš pravo finale. Nema kalkulacija, neće biti iznenađenja jer se poznajemo i ja volim reći da će odlučiti raspoloženje igrača taj dan. Malo smo se osvježili, svi su igrači na dispoziciji i napravit ćemo sve da osvojimo Kup. Bit će teško, kao i svaka utakmica na Rujevici, ali cilj je dati gol jer bi to bila velika prednost s obzirom na pravila", rekao je strateg Plavih koji ipak nije htio otkriti taktiku za utakmicu:

"Imamo dvije varijante i vodimo se raspoloženjem igrača. Nismo se još odlučili. Odlučit ćemo se na ofenzivniju varijantu ovaj put. Očekujem da će nas Rijeka stisnuti i pokušati uvesti u stres. Međutim, to stvara i određeni rizik. Bit će sigurno jako motivirani."

Jakirović je rekao da njegova momčad ipak nije vježbala penale.

"Nismo vježbali penale. Jedno je pucati na treningu, a nešto sasvim drugo na utakmici. Drugačije je psihološki. Nemam određene pucače, to se odredi prema tome tko se najbolje osjeća. Ali, nema tu straha. Kažu da je netko promašio penal, ali nije promašio onaj koji nije pucao."

'Osvajanje Kupa bila bi točka na i'

Osvrnuo se trener Dinama ponovno na činjenicu da je moguća trostruka kruna.

"Osvajanje Kupa bila bi točka na 'i' u ovoj sezoni. Cijela sezona je maraton i to sam naglašavao i na kraju je izašao onaj tko je najjači u glavi i tko se može nositi sa svim očekivanjima. Kad se sjetim da smo 3. 12. imali 12 bodova manje od Hajduka i išli smo u Koprivnicu, gdje je teren bio zaleđen. To su bili jako teški uvjeti, a mi smo se dignuli iznad svega."

Poklope li se rezultati, Dinamo bi u novu sezonu mogao krenuti tek u play-offu Lige prvaka, a to znači i više vremena za odmor.

"To je svakako pozitivno. Dinamo je godinama pripreme počinjao 10. lipnja, a veći je problem bio što bi igrači imali samo 4-5 dana odmora. I u Europi bi se kretalo u 1. ili 2. pretkolu. Ako bi sad sve ispalo kako treba, sigurno ne bi s pripremama počinjali prije 27. ili 28. lipnja, tu bi bilo puno vremena za odmor. Moramo vidjeti što će biti u Danskoj, sve je otvoreno, ali Brondby je sada najbliže tituli, to nam odgovara. Nisam gledao što se događa tamo, nisam pratio to stanje u danskoj ili češkoj ligi, više su to pratili ljudi u mom stožeru. Pa ja do neki dan nisam ni znao što nam treba u tom slučaju. Razmišljao sam samo o Dinamu, a srećom za sada nam se te druge stvari dobro poklapaju."

Upitan je Jakirović i hoće li gledati Real u finalu Lige prvaka i hoće li poput Carla Ancelottija možda zapaliti cigaru na proslavi titule.

"Za Real ćemo navijati sigurno i radi Luke Modrića, barem ja. Imamo neke planove i dobaviti kubanke, ali ne bih se uspoređivao s Ancelottijem baš. On je imao i sunčane naočale, ali oni su po danu slavili, malo bi bilo glupo da ih i ja imam po noći, reći će ljudi da sam lud. Dat ćemo si sigurno oduška, moj stručni stožer više nego ja", zaključio je Jakirović.