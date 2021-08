Hrvatski nogometaš, Kristijan Jakić, od sada je i službeno postao novi igrač Eintrachta iz Frankfurta. Jakić je napustio svoj Dinamo u ponedjeljak ujutro i zaputio se prema Njemačkoj gdje je odradio liječničke preglede i na koncu stavio potpis na ugovor sa svojim novim klubom.

"Ovo je za nas jako dobar posao, dobili smo igrača kakvog do sada nismo imali u svojim redovima" - poručio je sportski direktor Maruks Krösche.

A kakav je na kraju bio dogovor? Dinamo je isposlovao izvrsnu pogodbu za sebe. Jakić ide na jednogodišnju posudbu, ali s obvezom otkupa ugovora na kraju sezone, osim u slučaju da Eintracht ispadne iz lige, a to je zaista teško za očekivati.

Vrlo unosan posao

Dinamo će zaraditi visokih sedam milijuna eura plus još bonuse koji će se ostvariti ako Jakić odigra određen broj utakmica za Frankfurt. No, to čak i nije najbolji dio pogodbe. Naime, Dinamo je uspio isposlovati čak 30 posto od sljedećeg transfera, a tu se može zaraditi isto tako golemi novac.

Nijemci imaju velika očekivanja od Jakića i mogao bi odmah zamijeniti u kapetana Sebastiana Rodea koji je ozlijeđen.