Hrvatski kapetan Luka Modrić ove sezone igra na vrhunskoj razni. Kao da nije riječ o igraču kojem se bliži kraj karijere nego nekom tko je tek dosegao vrhunac. Dokazao je to i nastupom protiv PSG-a. On je svojom izvedbom zadivio i bivšeg Realovog nogometaša Ivana Campa (48), koji je na poziciji veznog igrača nastupao za "kraljevski klub" od 1998. do 2002.

"Igra poput mladića. On je zapravo dječak. Nosi ga mentalna radost a tijelo mu funkcionira, zahvaljujući njemu i ostali na terenu igraju dobro", izjavio je Campo za postaju Radio Marca.

"Trenutačno je malo igrača poput njega. Ukrade loptu pa trči kao da mu je 20 godina", dodao je. Sve ovo otvara pitanje novog ugovora kojeg se očekuje da će potpisati. Međutim, prema posljednjim informacijama Modrić je navodno još na čekanju.

“Intencija je kluba da se mu daju novi ugovor, ali za sada po tom pitanju nema napretka. Luka čeka poziv iz kluba”, najnovije su informacija časopisa Madridista Real.

Modrić, s 36-godina najstariji igrač Real Madrida, nada se produženju ugovora koji istječe 30. lipnja.

"Ne znam hoće li mu produžiti ugovor", rekao je nedavno Álvaro Benito, bivši ofenzivni vezni nogometaš Real Madrida i nekadašnji trener podmlatka.

"No moj je dojam da će dobiti novi ugovor jer igra kao da mu je 27 godina, ove sezone je jedan od najboljih igrača u Europi, u to nema nikakve sumnje", rekao je 45-godišnji Benito u razgovoru za Udrugu sportskih dopisnika u Španjolskoj (ISMAS).