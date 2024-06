Šibenik je na gostovanju na Gradskome vrtu pobijedio izravnog konkurenta Zrinski Osječko s 2-0 i nakon jedne sezone izbivanja ponovno se vratio u najviši rang hrvatskoga nogometa.

Šibenčani su poveli u 35. minuti pogotkom Josipa Majića nakon što je Fran Jović pokazao na jedanaesterac.

Ivan Božić ušao je s klupe i u 77. minuti potvrdio pobjedu golom za 2-0 koji je bio i zadnji na utakmici.

Trener Zrinskog Igor Budiša nakon utakmice rekao je: "Utakmica je bila uzbudljiva, nemam što zamjeriti svojim igračima, dali smo sve što smo imali. Protivnik je bio jako dobar. Pred ovakvim auditorijem emocije su bile jake, malo su nas i ponijele. Je li bio penal ili nije, nebitno. Crveni karton nas je iscrpio. Oni su se povukli i bilo ih je jako teško probiti. Napravili su prave izmjene u pravo vrijeme. Žao mi je mojih igrača i njihovih obitelji, ali čestitke protivnicima. Ljudi su htjeli spektakl, ja mislim da smo im to pružili. Ja bih volio da se to nastavi. Cijeloj osječkoj javnosti i njihovim obitelji hvala što su nas pratili cijelu sezonu i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Bilo je i suza, to je sastavni dio nogometa, idemo dalje. Kapa do poda mojim igračima, ali i protivnicima."

Izjavu je dao i trener novog prvoligaša, Mario Carević: "Presretan sam, zasluženo smo osvojili, imali smo 14 pobjeda u nizu. Čestitam i Zrinskom, mentalno jaka ekipa, puno puta su se vraćali. Kad pobjeđuješ u zadnjim minutama, to ne može biti slučajno. Imali smo problema, kao i svaki klub, ali na ove momke moram biti ponosan. Imali smo imperativ pobjede, pritisak je bio velik, a oni su se pokazali izvrsnima. Čestitam im! Taj pritisak nas nije poremetio, možda nas je čak i učinio jačima. Možda nas je i Zrinski malo pomogao, motivirao nas je jer smo morali pobijediti u svakoj utakmici. Uspjeli smo i ponosan sam. Mislim da su ovi momci to zaslužili, a navijači su to prepoznali i došli u velikom broju. To nije put od 100 km, to je dug put i želim im sretan povratak nazad. Zajedno ćemo to proslaviti. Ne želim ni znati što se sprema u Šibeniku, ali ovi momci su zaslužili proslavu."

