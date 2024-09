Izgubili Brazil i Argentina: Pogledajte degutantnu reakciju Martineza

Kolumbija je uspjela svladati Argentinu rezultatom 2:1 u uzbudljivom susretu prepunom preokreta, a izgubio je i Brazil na gostovanju kod Paragvaja 1:0.

Ovom pobjedom Kolumbijci su se revanširali Argentincima za poraz u finalu Copa Américe. Posebno se istaknuo James Rodríguez, bivši igrač Real Madrida i minhenskog Bayerna. Najprije je asistirao za vodstvo svoje momčadi, a nakon izjednačenja Argentine, iz jedanaesterca osigurao konačnu pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rodríguez je u Real Madrid stigao nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2014., no njegova karijera potom je krenula silaznom putanjom. Ove godine proglašen je najboljim igračem Copa Américe, gdje je predvodio svoju reprezentaciju do finala. To mu je donijelo povratak u Madrid, ovaj put u redove Rayo Vallecana.

Svojom novom odličnom partijom pomogao je Kolumbiji da pobijedi svjetske prvake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz njega, pažnju je privukao i argentinski vratar Emiliano Martinez, ali ne zbog obrana, već zbog neprimjerenog ponašanja nakon utakmice. Naime, kad je kamerman ušao na teren kako bi zabilježio reakcije igrača, Martinez je rukom odgurnuo kameru u drugom smjeru.

OVDJE POGLEDAJTE REAKCIJU MARTINEZA

Tekst se nastavlja ispod oglasa