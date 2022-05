Nižu se čestitke na račun Luke Modrića koji je sa svojim Realom osvojio novi naslov pobjednika Lige prvaka, a jasno da je među čestitarima bio i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.

"Od srca čestitam Realu i našem Luki na sjajnom dostignuću te nezaboravnoj sezoni. Real je imao zaista neviđeno težak put do trofeja, na kojem je nanizao PSG, Chelsea, Manchester City i Liverpool, pri čemu je osim vrhunske kvalitete demonstrirao i nevjerojatan karakter. Luka je pritom bio jedna od ključnih figura, od prodora i asistencije protiv PSG-a do one savršene desne vanjske protiv Chelseaja, što je jedan od najboljih i najvažnijih poteza cijele Lige prvaka ove godine“, rekao je izbornik Dalić.

'Po tome se razlikuje od ostalih'

Modrić je već sada ušao u odabrano svjetsko društvo s pet osvojenih titula pobjednika Lige prvaka. Njegov je Real, pak, osvojio 14. krunu najbolje momčadi u Ligi prvaka (Kup prvaka), a izbornik Hrvatske je dodao.

"Njega jednostavno krasi pobjednički mentalitet, ima nevjerojatnu želju za uspjehom i ta strast ga, uz sve nogometne vještine i talente, razlikuje od ostalih igrača. Možemo samo skinuti kapu Luki i biti ponosni da je jedan hrvatski nogometaš bez ikakve sumnje jedan od najvećih veznih igrača u povijesti nogometa. Sretan sam da imamo takvog kapetana, koji je i kao nogometaš i kao lider savršen uzor svima ostalima. Ne sumnjam da Luka već danas razmišlja o šestoj tituli u Europi i novim uspjesima s Hrvatskom, i upravo zbog toga je najveći!".