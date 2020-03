Dalić je također o pitanju o oproštaju kapetana Luke Modrića, ali i o potpisivanju novog ugovora s HNS-om rekao da to sad nije prioritet te da je prerano donositi ikakve zaključke

Europsko nogometno prvenstvo ovog se ljeta neće igrati. Odluka je to UEFA-e koja se zbog pandemije koronavirusa morala odlučiti na radikalan, ali i jedini logićan potez u ovom trenutku.

Hrvatska bi s velikim pedigreom išla na to natjecanje, ali morat će se Vatreni strpiti godinu dana da se pokažu na velikom natjecanju. O odluci UEFA-e je za Sportske novosti progovorio izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.

“Cijela Europa okupirana je koronavirusom, tako i nogometaši, kao i svi sportaši, i mislim da je odluka ispravna i jedina moguća. Tko bi sad razmišljao i razgovarao o nogometu, tko bi se pripremao za utakmice kad je u pitanje dovedeno zdravlje ljudi, a ono je najvažnije. Sigurno da ovakav rasplet remeti puno toga kod svih nas. Izbornika, igrača, saveza… međutim, moramo to ispoštovati. Nije bilo do nas, nije ovisilo o nama. UEFA je napravila ono što je logično i normalno”, rekao je hrvatski izbornik.

UEFA ODGODOM EURA GUBI STOTINE MILIJUNA EURA: Naplatu će tražiti i od hrvatskih klubova?

‘Sve je palo u vodu’

“Tko zna što će biti za 15 mjeseci. Neki će igrači biti stariji, pojedini možda neće biti u formi, ali istodobno neki drugi će dodatno sazrjeti, doći na višu razinu i biti u formi. Danas nije moguće kazati je li to na nas dobro ili loše. To će se tek vidjeti. No, svima nam je žao, šteta je što se neće igrati ove godine jer spremali smo se, slagati programe i prijateljske utakmice, sve je to palo u vodu. Reprezentacija se već dugo nije okupila, ne samo hrvatska nego bilo koja, to čini problem svim izbornicima”, rekao je Dalić.

Dalić je također o pitanju o oproštaju kapetana Luke Modrića, ali i o potpisivanju novog ugovora s HNS-om rekao da to sad nije prioritet te da je prerano donositi ikakve zaključke. Inače, Daliću ugovor ističe krajem srpnja ove godine.

“O tome nisam razmišljao, ima vremena za razgovor i za donošenje najbolje odluke. Živio sam za ovaj Euro, spremao se, čekao ga, i sad ću vidjeti što ću dalje. Ne mogu ništa za sigurno reći jer nisam o tome razmišljao. Nadao sam se da će biti sve OK, da će se ipak Euro igrati, da će ovo stati i proći. To se nije dogodilo”, zaključio je Dalić.