Nogometaši Walesa igrat će 21. ožujka sljedeće godine protiv Finske u polufinalu doigravanja za EURO 2024., dok će reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostiti Ukrajinu, odlučeno je ždrijebom održanim u sjedištu Udruge europskih nogometnih saveza (UEFA) u Nyonu.

Pobjednik tog dvoboja će 26. ožujka u finalu ugostiti boljeg iz dvoboja Poljske i Estonije.

Za plasman na završni turnir Europskog prvenstva među momčadima iz B lige u polufinalu će Izrael ugostiti reprezentaciju Islanda, a Bosna i Hercegovina će biti domaćin Ukrajini. Pobjednik dvoboja BiH - Ukrajina dobio je domaćinstvo finalnog dvoboja.

Parovi polufinala reprezentacija iz C lige bit će Gruzija - Luksemburg i Grčka - Kazahstan. Pobjednik para Gruzija - Luksemburg bit će domaćin u finalu boljem iz dvoboja Grčka - Kazahstan.

'Neće biti lako, a znali smo da neće biti lako, bez obzira na protivnike'

"Ima pozitivnih i negativnih stvari. Negativno je što smo u prvom polufinalu izvukli jednu od najjačih ekipa koja se nalazi među ovih 12. To će biti jako težak meč. Znamo svi kvalitete Ukrajine. Mogli su se vrlo lako kvalificirati kroz grupu. S druge strane, imamo priliku igrati kući i prvu i, nadam se, drugu utakmicu. To je jeste prednost u ovakvim utakmicama. Možemo biti umjereno zadovoljni. Imamo dvije utakmice kod kuće ako želimo na Europsko. To je velika stvar. Neće biti lako, a znali smo da neće biti lako, bez obzira na protivnike. Ovakav tip baraža je uvijek kompliciran. Na jednu utakmicu je jako teško, psihički i fizički zahtjevno. Tu nema favorita", rekao je nakon ždrijeba izbornik BiH Savo Milošević.

