Legendarni hrvatski nogometaš, ikona Hajduka Ivica Šurjak ispričao je pomalo nevjerojatnu priču za srpski list Nedjeljnik.

Naime, Šurjak i njegova generacija koja je u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća dominirala jugoslavenskim nogometom bili su jako popularni u to vrijeme, a Ivica Dačić, jedan od trenutno najmoćnijih ljudi u Srbiji tvrdi da je dobio ime upravo po Šurjaku.

'Bio je izuzetno ljubazan'

Šurjak je ispričao detalje njihovog susreta u Beogradu, kad je vidio i čuo Dačića kako pjeva.

Dođemo mi u kavanu, a unutra je Ivica Dačić slavio rođendan. Prišao mi je i rekao: “Drago mi je da vas vidim.” Bio je izuzetno ljubazan i rekao da je tu za sve što nam treba. I onda je uzeo mikrofon. Lijepo pjeva", ispričao je Šurjak.

"Kažem mu ja u jednom momentu: 'Daj, Ivice, neku dalmatinsku”, i on krene pjevati talijansku kanconu. Bio je jako ljubazan. Ostali smo dugo u toj kavani. Sve je bilo divno, a iznenadilo me je jer su me ljudi prepoznali, a prošlo je puno vremena od igračke karijere", zaključio je Šurjak.