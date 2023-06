Ivica Horvat postao je članom Kuće slavnih velikog njemačkog kluba, Schalkea 04. Horvat je rođen 1926. godine u Sisku, a preminuo je u Njivicama na otoku Krku 2012. godine, ali u Gelsenkirchenu nije zaboravljen.

Schalke ima preko 150 tisuća članova, čime je podatak da je Horvat upravo od članova izabran za Kuću slavnih još značajniji. Na Veltins Areni održan je skup članova, kojih se okupilo oko 4 tisuće. Nazočili su objavi novih članova Kuće slavnih njihovog voljenog kluba, a o Horvatu je pušten i kratak filmić te su o njemu govorili njegovi nekadašnji igrači koje je vodio.

Skupu je nazočila i kćer Ileana Sambol, koja je za Večernji ispričala detalje tog događaja: ''Još 2012. godine kada mi je tata umro, iz Schalkea su stupili u kontakt sa mnom i izrazili su mi sućut. Tada je Schalkeova momčad u bundesligaškoj utakmici nastupila s crnim florom. Prije dva mjeseca iz kluba su me ponovno kontaktirali i obavijestili me da će tata biti primljen u Kuću slavnih, te su me pozvali na taj događaj.''

Navela je da je cijeli taj događaj bio vrlo emotivan i dirljiv, a kada je pozvana na pozornicu dobila je veliki pljesak.

Ivica Horvat bio je trener Schalkea od 1971. do 1975. godine, a potom i u sezoni 1978./1979. koju nije odradio do kraja. U svojemu prvome mandatu Horvat je 1972. godine bio njemački doprvak, te osvajač Njemačkoga kupa pobijedivši sa Schalkeom u finalu Kaiserslautern čak s 5:0. Bila je to prva Schalkeova titula u ovom natjecanju nakon Drugog svjetskog rata. Horvat je vodio Schalke u čak 200 utakmica u svim natjecanjima: ima 97 pobjeda, 36 remija i 67 poraza.

Legendaran je u nekoliko klubova...

Vodio je i Eintracht Frankfurt u njegovoj prvoj bundesligaškoj sezoni, ali nama je najpoznatiji po tome što je vodio zagrebačke Plave do povijesnog trofeja, jedinog europskog naslova u Hrvatskoj - Kup Velesajamskih gradova 1967. godine. Iako je kao trener Frankfurta u polufinalu poražen od Dinama nakon senzacionalnog preokreta, Horvat je stjecajem okolnosti sjeo na klupu voljenog kluba i vodio ga do europskog naslova.

Horvatov najveći trenerski potez u karijeri bilo je uvođenje 18-godišnjega tinejdžera Marijana Čerčeka u finalu. Bez ustručavanja ga je ubacio u udarnih 11 u finalnoj utakmici u Zagrebu, a on se odužio pogotkom.

Osim tog trofeja, sa Dinamom je osvojio i Kup Maršala Tita kao trener, a igrački je također jedno od najvećih imena u povijesti zagrebačkog kluba.

Za Plave je odigrao 507 utakmica i postigao 28 pogodaka. Sa Dinamom je slavio naslove prvaka Jugoslavije 1948. i 1952. godine, a za reprezentaciju Jugoslavije ima čak 60 nastupa. Šest puta nastupio je za Jugoslaviju na SP-ima 1950. i 1954. godine, ali i svih šest puta za istu reprezentaciju u pohodu na olimpijsko srebro u Helsinkiju 1952. godine. Ivica Horvat jedan je od samo četvorice reprezentativaca koji su kao igrači Dinama bili sudionici dva Svjetska prvenstva. Uz njega to su Tomislav Crnković (1954., 1958.), Dražan Jerković (1958., 1962.) i Dominik Livaković (2018., 2022.).