Nogometaši Dinama došli su u nedjelju do teško izborene 1-0 pobjede na gostovanju kod Gorice koja ih je približila obrani naslova prvaka Hrvatske.

Pobjedu Dinamu, baš kao i na nedavnom gostovanju kod Rijeke, donio je kapetan Arijan Ademi pogotkom u 85. minuti.

Kako nogometaši Hajduka nisu uspjeli pobijediti Slaven Belupo na gostovanju u Koprivnici, gdje je utakmica završila bez pogodaka, a Osijek je još u subotu poražen u Rijeci, četiri kola prije kraja prvenstva Dinamo ima 69 bodova, pet više od Osijeka te šest više od Hajduka.

'Jako smo pali'

Bila je to prva utakmica u kojoj je Modre vodio Ante Čačić, koji je prošloga tjedna naslijedio na klupi Željka Kopića. Modri su pod novim trenerom izgledali bolje i borbenije, a ponajbolji igrač u momčadi Luka Ivanušec u ponedjeljak je u razgovoru za emisiju Sport nedjeljom otkrio što im je Čačić rekao na prvom treningu.

"Ante Čačić je mirna osoba, ima naš respekt. Bio mi je izbornik u reprezentaciji kada zabio na turniru u Kini i postao najmlađi strijelac. Rekao nam je da moramo biti mirni, da smo jako pali i dali drugima da se dignu i da se bore za naslov prvaka. Na tome ćemo raditi. Rekao je da će igrati samo najzdraviji, najspremniji i najbolji. Svi se moramo boriti za mjesto u momčadi i konkurencija će sigurno biti jako dobra. To će nas i tjerati da budemo bolji", ispričao je Ivanušec, kojemu je nastup protiv Gorice bio prvi nakon ozljede od koje se oporavljao oko dva i pol mjeseca.

"Sve je na nama, moramo pobijediti sve do kraja i to je to. Nećemo kalkulirati, nema tih malih utakmica, sve su momčadi dobre, gubilo se jako puno bodova. Liga je baš kvalitetna i zato je zanimljivo. Ostali su se digli, Dinamo se spustio. Nismo na razini kao prije. Zato i je postalo napeto. Tko nam je opasniji rival? Osijek nam je zeznutiji i djeluje mi bolje od Hajduka. Znam Bjelicu, znam što traži. To je ta disciplina u obrani i naprijed se uvijek nešto napravi", poručio je.