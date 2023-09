Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je trećem nastupu u skupini D u kvalifikacijama za EURO 2024. ostvarila drugu pobjedu svladavši u Rijeci Latviju sa 5-0 (3-0).

Pobjedu je za Net. hr komentirao Ivan Vargić: "S ranim pogotkom smo otvorili na najbolji mogući način, cijela utakmica je bila jednosmjerna ulica, dečki su baš bili motivirani i pokazali visoku razinu kvalitete. Rezultat i pobjeda ni u jednom trenutku nisu dolazili u pitanje."

Što očekivati od Armenije?

"Puno je ozbiljnija ekipa, igraju doma, sigurno neće biti lagano. Pokazali su i protiv Turske u gostima da znaju i mogu osvajati bodove i u gostima, ali Hrvatska ne može pobjeći od uloge favorita, izbornik i igrači će sigurno pronaći način da se vrate iz Erevana s tri boda."

Hoćemo li iskoristiti priliku i ranije se plasirati na veliko natjecanje, za razliku od prijašnjih godina?

"Ja ne bi išao tako daleko, neka dečki idu utakmicu po utakmicu, nitko sretniji od nas reprezentativaca da osiguramo prolazak dalje i to ranije, ali ajmo utakmicu po utakmicu. Kad bude sve gotovo, onda možemo o svim teorijama razmišljati i razgovarati."

Nekadašnji treći vratar hrvatske nogometne reprezentacije i bivši golman Rijeke,Ivan Vargić, trenutno brani za NK Krk u smiraju nogometne karijere, a u Lille je išao u sklopu riječke delegacije zajedno s bivšim suigračima Radomirom Đalovićem i Ivanom Močinićem. Rijeka je brzo skupila iskusne snage nakon odlaska Sergeja Jakirovića, na desetu obljetnicu pobjede nad Stuttgartom, ali nažalost se povijest nije ponovila. Vargić je u razgovoru za Net.hr pojasnio situaciju:

"To je nogomet i događaju se tako izvanredne situacije, nekada u boljem, nekada u lošijem trenutku. Ekipi je to bio malo šok, ali i klub je brzo reagirao, našao se brzo glavni trener. Mi smo tu išli kao zaposlenici kluba, i "Močo" i ja. Odazvali smo se na poziv sportskog direktora da budemo dio ekipe koja će ići u Francusku i manje više je to sve bilo spremno na utakmicu. Dečki su bili pripremljeni i "Đale" je stvarno odradio lavovski posao, što se tiče pripreme i vođenja utakmica trener Sopić je na dan utakmice stigao u Francusku i isto bio upoznat sa svime", priča i zaključuje:

"Neću reći da smo odradili na najbolji mogući način, jer izostao je rezultat. Bili smo možda u maloj prednosti na Rujevici, ali te utakmice se igraju na prolazak dalje. Dečki su okrenuli prvenstvu, a ja im želim svu sreću."

Trenutno branite u NK Krku, možemo li vas očekivati u stožeru Rijeke za koju godinu?

"Trenutno i jesam od ovog ljeta zaposlen u omladinskoj školi NK Rijeka kao trener vratar kadeta. Ovim putem moram zahvaliti klubu koji mi je omogućio da osim tog posla branim za NK Krk, ove sezone će biti tako, a u budućnosti tko zna što će biti."